https://ria.ru/20230322/garazh-1859787637.html

Житель Омска из мести поджег гараж с людьми

Житель Омска из мести поджег гараж с людьми - РИА Новости, 22.03.2023

Житель Омска из мести поджег гараж с людьми

Житель Омска поджег гараж с двумя мужчинами, чтобы наказать подрезавшего его на дороге водителя, рассказали в пресс-службе областного УМВД. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T14:45

2023-03-22T14:45

2023-03-22T14:46

происшествия

омск

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ОМСК, 22 мар - РИА Новости. Житель Омска поджег гараж с двумя мужчинами, чтобы наказать подрезавшего его на дороге водителя, рассказали в пресс-службе областного УМВД. По данным ведомства, инцидент произошел вечером 19 марта. Полицейским сообщили о поджоге гаража в Омске по адресу Северная, 33. Гараж сдавали в аренду под станцию техобслуживания. На записи с видеокамеры видно, как к воротам подходит мужчина с канистрой, затем следует вспышка и огонь. "В момент поджога в помещении находились двое маляров, которые увидели зарево. Мужчины самостоятельно потушили огонь и вызвали полицейских. Сотрудники уголовного розыска опросили соседей и установили свидетеля, который видел молодого человека, спешно отъезжавшего на машине от гаража. Оперативники установили личность подозреваемого -​ 27-летнего жителя Центрального округа", - сообщили в пресс-службе. На допросе молодой человек рассказал следователю, что у него произошел конфликт на дороге с мужчиной, который арендовал этот гараж. Поджигатель признался, что таким образом захотел отомстить обидчику. По его словам, он не знал, что в помещении находятся другие люди. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на умышленное уничтожение или повреждение имущества. Мстителю грозит до пяти лет лишения свободы. Уточняется, что в 2015 году мужчина уже был судим за побои, а в 2018 году - за нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью человека.

https://ria.ru/20230227/altay-1854672899.html

https://ria.ru/20230224/obvinenie-1854091274.html

омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, омск