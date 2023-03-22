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Житель Омска из мести поджег гараж с людьми - РИА Новости, 22.03.2023
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14:45 22.03.2023 (обновлено: 14:46 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/garazh-1859787637.html
Житель Омска из мести поджег гараж с людьми
Житель Омска из мести поджег гараж с людьми - РИА Новости, 22.03.2023
Житель Омска из мести поджег гараж с людьми
Житель Омска поджег гараж с двумя мужчинами, чтобы наказать подрезавшего его на дороге водителя, рассказали в пресс-службе областного УМВД. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T14:45
2023-03-22T14:46
происшествия
омск
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ОМСК, 22 мар - РИА Новости. Житель Омска поджег гараж с двумя мужчинами, чтобы наказать подрезавшего его на дороге водителя, рассказали в пресс-службе областного УМВД. По данным ведомства, инцидент произошел вечером 19 марта. Полицейским сообщили о поджоге гаража в Омске по адресу Северная, 33. Гараж сдавали в аренду под станцию техобслуживания. На записи с видеокамеры видно, как к воротам подходит мужчина с канистрой, затем следует вспышка и огонь. "В момент поджога в помещении находились двое маляров, которые увидели зарево. Мужчины самостоятельно потушили огонь и вызвали полицейских. Сотрудники уголовного розыска опросили соседей и установили свидетеля, который видел молодого человека, спешно отъезжавшего на машине от гаража. Оперативники установили личность подозреваемого -​ 27-летнего жителя Центрального округа", - сообщили в пресс-службе. На допросе молодой человек рассказал следователю, что у него произошел конфликт на дороге с мужчиной, который арендовал этот гараж. Поджигатель признался, что таким образом захотел отомстить обидчику. По его словам, он не знал, что в помещении находятся другие люди. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на умышленное уничтожение или повреждение имущества. Мстителю грозит до пяти лет лишения свободы. Уточняется, что в 2015 году мужчина уже был судим за побои, а в 2018 году - за нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью человека.
https://ria.ru/20230227/altay-1854672899.html
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происшествия, омск
Происшествия, Омск
Житель Омска из мести поджег гараж с людьми

Омич поджег гараж с двумя мужчинами, чтобы наказать подрезавшего его на дороге водителя

© Омская полиция/TelegramПоджог гаража в Омске
Поджог гаража в Омске
© Омская полиция/Telegram
Поджог гаража в Омске
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ОМСК, 22 мар - РИА Новости. Житель Омска поджег гараж с двумя мужчинами, чтобы наказать подрезавшего его на дороге водителя, рассказали в пресс-службе областного УМВД.
По данным ведомства, инцидент произошел вечером 19 марта. Полицейским сообщили о поджоге гаража в Омске по адресу Северная, 33. Гараж сдавали в аренду под станцию техобслуживания. На записи с видеокамеры видно, как к воротам подходит мужчина с канистрой, затем следует вспышка и огонь.
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"В момент поджога в помещении находились двое маляров, которые увидели зарево. Мужчины самостоятельно потушили огонь и вызвали полицейских. Сотрудники уголовного розыска опросили соседей и установили свидетеля, который видел молодого человека, спешно отъезжавшего на машине от гаража. Оперативники установили личность подозреваемого -​ 27-летнего жителя Центрального округа", - сообщили в пресс-службе.
На допросе молодой человек рассказал следователю, что у него произошел конфликт на дороге с мужчиной, который арендовал этот гараж. Поджигатель признался, что таким образом захотел отомстить обидчику. По его словам, он не знал, что в помещении находятся другие люди.
Возбуждено уголовное дело по факту покушения на умышленное уничтожение или повреждение имущества. Мстителю грозит до пяти лет лишения свободы. Уточняется, что в 2015 году мужчина уже был судим за побои, а в 2018 году - за нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью человека.
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