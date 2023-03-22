https://ria.ru/20230322/frs-1859905899.html
В ФРС заявили об устойчивости американской банковской системы
В ФРС заявили об устойчивости американской банковской системы - РИА Новости, 22.03.2023
В ФРС заявили об устойчивости американской банковской системы
Банковская система США надежна и устойчива, однако последние события могут оказать давление на экономическую активность, сообщается в пресс-релизе Федеральной... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T21:25
2023-03-22T21:25
2023-03-22T21:38
сша
экономика
калифорния
федеральная резервная система сша
silicon valley bank
банкротство silicon valley bank
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Банковская система США надежна и устойчива, однако последние события могут оказать давление на экономическую активность, сообщается в пресс-релизе Федеральной резервной системы (ФРС). Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта – аналогичного нью-йоркского Signature Bank. "Банковская система США надежна и устойчива. Последние события, вероятно, приведут к ужесточению условий кредитования для домохозяйств и предприятия, а также окажут давление на экономическую активность, найм сотрудников и инфляцию", - говорится в релизе. Масштабы последствий ситуации неясны, добавляет регулятор.
https://ria.ru/20230322/bankir-1859801953.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, экономика, калифорния, федеральная резервная система сша, silicon valley bank, банкротство silicon valley bank
США, Экономика, Калифорния, Федеральная резервная система США, Silicon Valley Bank, Банкротство Silicon Valley Bank
В ФРС заявили об устойчивости американской банковской системы
В ФРС заявили об устойчивости и надежности американской банковской системы