https://ria.ru/20230322/frs-1859905899.html

В ФРС заявили об устойчивости американской банковской системы

В ФРС заявили об устойчивости американской банковской системы - РИА Новости, 22.03.2023

В ФРС заявили об устойчивости американской банковской системы

Банковская система США надежна и устойчива, однако последние события могут оказать давление на экономическую активность, сообщается в пресс-релизе Федеральной... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T21:25

2023-03-22T21:25

2023-03-22T21:38

сша

экономика

калифорния

федеральная резервная система сша

silicon valley bank

банкротство silicon valley bank

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Банковская система США надежна и устойчива, однако последние события могут оказать давление на экономическую активность, сообщается в пресс-релизе Федеральной резервной системы (ФРС). Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта – аналогичного нью-йоркского Signature Bank. "Банковская система США надежна и устойчива. Последние события, вероятно, приведут к ужесточению условий кредитования для домохозяйств и предприятия, а также окажут давление на экономическую активность, найм сотрудников и инфляцию", - говорится в релизе. Масштабы последствий ситуации неясны, добавляет регулятор.

https://ria.ru/20230322/bankir-1859801953.html

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Наталья Макарова

сша, экономика, калифорния, федеральная резервная система сша, silicon valley bank, банкротство silicon valley bank