Рейтинг@Mail.ru
В ФРС заявили об устойчивости американской банковской системы - РИА Новости, 22.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:25 22.03.2023 (обновлено: 21:38 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/frs-1859905899.html
В ФРС заявили об устойчивости американской банковской системы
В ФРС заявили об устойчивости американской банковской системы - РИА Новости, 22.03.2023
В ФРС заявили об устойчивости американской банковской системы
Банковская система США надежна и устойчива, однако последние события могут оказать давление на экономическую активность, сообщается в пресс-релизе Федеральной... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T21:25
2023-03-22T21:38
сша
экономика
калифорния
федеральная резервная система сша
silicon valley bank
банкротство silicon valley bank
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0e/1857742571_0:157:3070:1884_1920x0_80_0_0_fdc8ebd5b86fd66ade69e702df058408.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Банковская система США надежна и устойчива, однако последние события могут оказать давление на экономическую активность, сообщается в пресс-релизе Федеральной резервной системы (ФРС). Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта – аналогичного нью-йоркского Signature Bank. "Банковская система США надежна и устойчива. Последние события, вероятно, приведут к ужесточению условий кредитования для домохозяйств и предприятия, а также окажут давление на экономическую активность, найм сотрудников и инфляцию", - говорится в релизе. Масштабы последствий ситуации неясны, добавляет регулятор.
https://ria.ru/20230322/bankir-1859801953.html
сша
калифорния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0e/1857742571_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_150ef8da5983214afe340ba1e2772f7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, экономика, калифорния, федеральная резервная система сша, silicon valley bank, банкротство silicon valley bank
США, Экономика, Калифорния, Федеральная резервная система США, Silicon Valley Bank, Банкротство Silicon Valley Bank
В ФРС заявили об устойчивости американской банковской системы

В ФРС заявили об устойчивости и надежности американской банковской системы

© AP Photo / Yuki IwamuraПосетитель в отделении Signature Bank в Нью-Йорке
Посетитель в отделении Signature Bank в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© AP Photo / Yuki Iwamura
Посетитель в отделении Signature Bank в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Банковская система США надежна и устойчива, однако последние события могут оказать давление на экономическую активность, сообщается в пресс-релизе Федеральной резервной системы (ФРС).
Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта – аналогичного нью-йоркского Signature Bank.
"Банковская система США надежна и устойчива. Последние события, вероятно, приведут к ужесточению условий кредитования для домохозяйств и предприятия, а также окажут давление на экономическую активность, найм сотрудников и инфляцию", - говорится в релизе.
Масштабы последствий ситуации неясны, добавляет регулятор.
Отделение банка Silicon Valley Bank в Сан-Франциско - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Экс-банкир Lehman Brothers: еще 50 американских банков могут рухнуть
Вчера, 15:34
 
СШАЭкономикаКалифорнияФедеральная резервная система СШАSilicon Valley BankБанкротство Silicon Valley Bank
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала