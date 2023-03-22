https://ria.ru/20230322/forum-1859869910.html

Челябинская область готова провести всероссийский форум допобразования

Челябинская область готова провести всероссийский форум допобразования - РИА Новости, 22.03.2023

Челябинская область готова провести всероссийский форум допобразования

Челябинская область готова провести в регионе всероссийский форум дополнительного образования, форум очень востребован, сообщил в среду губернатор области... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T18:19

2023-03-22T18:19

2023-03-22T18:19

челябинская область

челябинская область

россия

екатеринбург

сергей кравцов

алексей текслер

кванториум

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ЧЕЛЯБИНСК, 22 мар – РИА Новости. Челябинская область готова провести в регионе всероссийский форум дополнительного образования, форум очень востребован, сообщил в среду губернатор области Алексей Текслер. В среду в Екатеринбурге проходил Всероссийский фестиваль профориентации школьников "Билет в будущее". В рамках форума министр просвещения России Сергей Кравцов предложил провести в Челябинской области всероссийский форум, посвященный развитию дополнительного образования. "В Год педагога и наставника проведем в Челябинске большой форум. Поэтому хотел еще раз поблагодарить вас, вашу команду за такую слаженную и качественную работу", – цитирует пресс-служба правительства Челябинской области слова Кравцова. "Мы готовы, и это очень своевременное предложение. Обязательно обсудим все детали и проведем. Востребованность огромная, поэтому большое спасибо министерству просвещения за эту инициативу", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Текслера. Также в ходе форума губернатор отметил, что в Челябинской области выстроена не только система, но и инфраструктура профориентации, ее оператором и ядром выступает областной центр "Формула успеха". "Челябинская область - это промышленный и технологически развитый регион. Мы уделяем большое внимание вопросам профориентации и в школах, и в детских садах. С 2018 года вместе с министерством просвещения реализуем проект "Билет в будущее", плюс у нас в регионе есть похожие региональные практики. И, совмещая эти проекты, мы можем более эффективно двигаться вперед", - сказал Текслер. В свою очередь на форуме министр просвещения России отметил положительную динамику в развитии дополнительного образования Челябинской области, в частности благодаря открытию "Кванториумов" в рамках нацпроекта "Образование", что дает возможность большему количеству школьников получать необходимые навыки для современной экономики, добавляется в сообщении. По данным пресс-служба министерства образования и науки региона, фестиваль профессиональной ориентации школьников "Билет в будущее" стартовал 21 марта, но основные его мероприятия проходили в среду. По словам управляющего директора Фонда гуманитарных проектов Ивана Есина, программы первого профориентационного фестиваля "Билет в будущее" отвечают на вызовы, с которыми столкнулись сегодня. "Это и формирование национального цифрового суверенитета, и вопросы популяризации профессионального самоопределения среди школьников, и вовлечение бизнес-сообщества, и развитие экспертного потенциала отрасли. Уверен, в таком масштабе подобный проект проводится впервые и в этом качестве сможет дать верный импульс участникам десятков встреч, которые состоятся на полях фестиваля и выставочной программы", — цитирует пресс-служба министерства образования слова Есина.

https://ria.ru/20230315/naled-1858091930.html

https://ria.ru/20230314/importozameschenie-1857767671.html

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екатеринбург

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челябинская область, россия, екатеринбург, сергей кравцов, алексей текслер, кванториум