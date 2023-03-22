https://ria.ru/20230322/forum-1859869910.html
Челябинская область готова провести всероссийский форум допобразования
Челябинская область готова провести всероссийский форум допобразования - РИА Новости, 22.03.2023
Челябинская область готова провести всероссийский форум допобразования
Челябинская область готова провести в регионе всероссийский форум дополнительного образования, форум очень востребован, сообщил в среду губернатор области... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T18:19
2023-03-22T18:19
2023-03-22T18:19
челябинская область
челябинская область
россия
екатеринбург
сергей кравцов
алексей текслер
кванториум
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ЧЕЛЯБИНСК, 22 мар – РИА Новости. Челябинская область готова провести в регионе всероссийский форум дополнительного образования, форум очень востребован, сообщил в среду губернатор области Алексей Текслер. В среду в Екатеринбурге проходил Всероссийский фестиваль профориентации школьников "Билет в будущее". В рамках форума министр просвещения России Сергей Кравцов предложил провести в Челябинской области всероссийский форум, посвященный развитию дополнительного образования. "В Год педагога и наставника проведем в Челябинске большой форум. Поэтому хотел еще раз поблагодарить вас, вашу команду за такую слаженную и качественную работу", – цитирует пресс-служба правительства Челябинской области слова Кравцова. "Мы готовы, и это очень своевременное предложение. Обязательно обсудим все детали и проведем. Востребованность огромная, поэтому большое спасибо министерству просвещения за эту инициативу", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Текслера. Также в ходе форума губернатор отметил, что в Челябинской области выстроена не только система, но и инфраструктура профориентации, ее оператором и ядром выступает областной центр "Формула успеха". "Челябинская область - это промышленный и технологически развитый регион. Мы уделяем большое внимание вопросам профориентации и в школах, и в детских садах. С 2018 года вместе с министерством просвещения реализуем проект "Билет в будущее", плюс у нас в регионе есть похожие региональные практики. И, совмещая эти проекты, мы можем более эффективно двигаться вперед", - сказал Текслер. В свою очередь на форуме министр просвещения России отметил положительную динамику в развитии дополнительного образования Челябинской области, в частности благодаря открытию "Кванториумов" в рамках нацпроекта "Образование", что дает возможность большему количеству школьников получать необходимые навыки для современной экономики, добавляется в сообщении. По данным пресс-служба министерства образования и науки региона, фестиваль профессиональной ориентации школьников "Билет в будущее" стартовал 21 марта, но основные его мероприятия проходили в среду. По словам управляющего директора Фонда гуманитарных проектов Ивана Есина, программы первого профориентационного фестиваля "Билет в будущее" отвечают на вызовы, с которыми столкнулись сегодня. "Это и формирование национального цифрового суверенитета, и вопросы популяризации профессионального самоопределения среди школьников, и вовлечение бизнес-сообщества, и развитие экспертного потенциала отрасли. Уверен, в таком масштабе подобный проект проводится впервые и в этом качестве сможет дать верный импульс участникам десятков встреч, которые состоятся на полях фестиваля и выставочной программы", — цитирует пресс-служба министерства образования слова Есина.
https://ria.ru/20230315/naled-1858091930.html
https://ria.ru/20230314/importozameschenie-1857767671.html
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челябинская область, россия, екатеринбург, сергей кравцов, алексей текслер, кванториум
Челябинская область, Челябинская область, Россия, Екатеринбург, Сергей Кравцов, Алексей Текслер, Кванториум
Челябинская область готова провести всероссийский форум допобразования
Челябинская область готова провести всероссийский форум дополнительного образования
ЧЕЛЯБИНСК, 22 мар – РИА Новости. Челябинская область готова провести в регионе всероссийский форум дополнительного образования, форум очень востребован, сообщил в среду губернатор области Алексей Текслер.
В среду в Екатеринбурге
проходил Всероссийский фестиваль профориентации школьников "Билет в будущее". В рамках форума министр просвещения России Сергей Кравцов
предложил провести в Челябинской области всероссийский форум, посвященный развитию дополнительного образования. "В Год педагога и наставника проведем в Челябинске
большой форум. Поэтому хотел еще раз поблагодарить вас, вашу команду за такую слаженную и качественную работу", – цитирует пресс-служба правительства Челябинской области слова Кравцова.
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"Мы готовы, и это очень своевременное предложение. Обязательно обсудим все детали и проведем. Востребованность огромная, поэтому большое спасибо министерству просвещения за эту инициативу", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Текслера.
Также в ходе форума губернатор отметил, что в Челябинской области выстроена не только система, но и инфраструктура профориентации, ее оператором и ядром выступает областной центр "Формула успеха". "Челябинская область - это промышленный и технологически развитый регион. Мы уделяем большое внимание вопросам профориентации и в школах, и в детских садах. С 2018 года вместе с министерством просвещения реализуем проект "Билет в будущее", плюс у нас в регионе есть похожие региональные практики. И, совмещая эти проекты, мы можем более эффективно двигаться вперед", - сказал Текслер.
В свою очередь на форуме министр просвещения России отметил положительную динамику в развитии дополнительного образования Челябинской области, в частности благодаря открытию "Кванториумов
" в рамках нацпроекта "Образование", что дает возможность большему количеству школьников получать необходимые навыки для современной экономики, добавляется в сообщении.
По данным пресс-служба министерства образования и науки региона, фестиваль профессиональной ориентации школьников "Билет в будущее" стартовал 21 марта, но основные его мероприятия проходили в среду.
По словам управляющего директора Фонда гуманитарных проектов Ивана Есина, программы первого профориентационного фестиваля "Билет в будущее" отвечают на вызовы, с которыми столкнулись сегодня. "Это и формирование национального цифрового суверенитета, и вопросы популяризации профессионального самоопределения среди школьников, и вовлечение бизнес-сообщества, и развитие экспертного потенциала отрасли. Уверен, в таком масштабе подобный проект проводится впервые и в этом качестве сможет дать верный импульс участникам десятков встреч, которые состоятся на полях фестиваля и выставочной программы", — цитирует пресс-служба министерства образования слова Есина.
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