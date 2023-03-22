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Австрия поддерживает присоединение Западных Балкан к ЕС, заявил глава МИД
Австрия поддерживает присоединение Западных Балкан к ЕС, заявил глава МИД - РИА Новости, 22.03.2023
Австрия поддерживает присоединение Западных Балкан к ЕС, заявил глава МИД
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что Австрия последовательно поддерживает присоединение к ЕС всех стран Западных Балкан. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T17:05
2023-03-22T17:05
2023-03-22T17:05
в мире
австрия
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александер шалленберг
евросоюз
ивица дачич
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ВЕНА, 22 мар - РИА Новости. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что Австрия последовательно поддерживает присоединение к ЕС всех стран Западных Балкан. "Австрия – страна ЕС, которая последовательнее всего поддерживает интеграцию в ЕС всех государств Западных Балкан. Для нас это крайне важное стратегическое задание", - заявил Шалленберг по итогам двусторонних переговоров с главой МИД Сербии. Трансляция велась на сайте МИД Австрии. Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич также подчеркнул, что членство Сербии в ЕС является стратегическим приоритетом внешней политики страны.
https://ria.ru/20230321/serbiya-1859348650.html
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в мире, австрия, сербия, александер шалленберг, евросоюз, ивица дачич
В мире, Австрия, Сербия, Александер Шалленберг, Евросоюз, Ивица Дачич
Австрия поддерживает присоединение Западных Балкан к ЕС, заявил глава МИД
Глава МИД Шалленберг: Вена поддерживает присоединение к ЕС всех стран Западных Балкан