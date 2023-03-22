https://ria.ru/20230322/evrosoyuz-1859841519.html

Австрия поддерживает присоединение Западных Балкан к ЕС, заявил глава МИД

Австрия поддерживает присоединение Западных Балкан к ЕС, заявил глава МИД - РИА Новости, 22.03.2023

Австрия поддерживает присоединение Западных Балкан к ЕС, заявил глава МИД

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что Австрия последовательно поддерживает присоединение к ЕС всех стран Западных Балкан. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T17:05

2023-03-22T17:05

2023-03-22T17:05

в мире

австрия

сербия

александер шалленберг

евросоюз

ивица дачич

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851700541_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_9eee50fb3b8f1ccf050e420f4d3d40d3.jpg

ВЕНА, 22 мар - РИА Новости. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что Австрия последовательно поддерживает присоединение к ЕС всех стран Западных Балкан. "Австрия – страна ЕС, которая последовательнее всего поддерживает интеграцию в ЕС всех государств Западных Балкан. Для нас это крайне важное стратегическое задание", - заявил Шалленберг по итогам двусторонних переговоров с главой МИД Сербии. Трансляция велась на сайте МИД Австрии. Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич также подчеркнул, что членство Сербии в ЕС является стратегическим приоритетом внешней политики страны.

https://ria.ru/20230321/serbiya-1859348650.html

австрия

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, австрия, сербия, александер шалленберг, евросоюз, ивица дачич