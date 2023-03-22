https://ria.ru/20230322/evro-1859721886.html

Курс евро превысил 83 рубля впервые с 21 апреля

Курс евро превысил 83 рубля впервые с 21 апреля - РИА Новости, 22.03.2023

Курс евро превысил 83 рубля впервые с 21 апреля

Курс евро превышал психологическую отметку 83 рубля, следует из данных торгов. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T11:33

2023-03-22T11:33

2023-03-22T11:55

московская биржа

экономика

россия

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Курс евро превышал психологическую отметку 83 рубля, следует из данных торгов. Курс европейской валюты расчетами "завтра" на 11:10 мск поднимался на 38 копеек, до 82,98 рубля, а минутами ранее достигал 83,01 рубля — максимума с 21 апреля 2022 года.Доллар вырос на 33 копейки, до 76,99 рубля, а курс юаня почти не меняется: около 11,16 рубля.

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

московская биржа, экономика, россия