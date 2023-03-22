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Курс евро превысил 83 рубля впервые с 21 апреля - РИА Новости, 22.03.2023
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11:33 22.03.2023 (обновлено: 11:55 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/evro-1859721886.html
Курс евро превысил 83 рубля впервые с 21 апреля
Курс евро превысил 83 рубля впервые с 21 апреля - РИА Новости, 22.03.2023
Курс евро превысил 83 рубля впервые с 21 апреля
Курс евро превышал психологическую отметку 83 рубля, следует из данных торгов. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T11:33
2023-03-22T11:55
московская биржа
экономика
россия
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Курс евро превышал психологическую отметку 83 рубля, следует из данных торгов. Курс европейской валюты расчетами "завтра" на 11:10 мск поднимался на 38 копеек, до 82,98 рубля, а минутами ранее достигал 83,01 рубля — максимума с 21 апреля 2022 года.Доллар вырос на 33 копейки, до 76,99 рубля, а курс юаня почти не меняется: около 11,16 рубля.
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московская биржа, экономика, россия
Московская биржа, Экономика, Россия
Курс евро превысил 83 рубля впервые с 21 апреля

Курс евро на Московской бирже превысил 83 рубля впервые с 21 апреля

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСимвол евро на табло пункта обмена валют
Символ евро на табло пункта обмена валют - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Символ евро на табло пункта обмена валют. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Курс евро превышал психологическую отметку 83 рубля, следует из данных торгов.
Курс европейской валюты расчетами "завтра" на 11:10 мск поднимался на 38 копеек, до 82,98 рубля, а минутами ранее достигал 83,01 рубля — максимума с 21 апреля 2022 года.
Доллар вырос на 33 копейки, до 76,99 рубля, а курс юаня почти не меняется: около 11,16 рубля.
 
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