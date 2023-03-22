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Курс евро превысил 83 рубля впервые с 21 апреля
Курс евро превысил 83 рубля впервые с 21 апреля - РИА Новости, 22.03.2023
Курс евро превысил 83 рубля впервые с 21 апреля
Курс евро превышал психологическую отметку 83 рубля, следует из данных торгов. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T11:33
2023-03-22T11:33
2023-03-22T11:55
московская биржа
экономика
россия
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Курс евро превышал психологическую отметку 83 рубля, следует из данных торгов. Курс европейской валюты расчетами "завтра" на 11:10 мск поднимался на 38 копеек, до 82,98 рубля, а минутами ранее достигал 83,01 рубля — максимума с 21 апреля 2022 года.Доллар вырос на 33 копейки, до 76,99 рубля, а курс юаня почти не меняется: около 11,16 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская биржа, экономика, россия
Московская биржа, Экономика, Россия
Курс евро превысил 83 рубля впервые с 21 апреля
Курс евро на Московской бирже превысил 83 рубля впервые с 21 апреля
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости.
Курс евро превышал психологическую отметку 83 рубля, следует из данных торгов
.
Курс европейской валюты расчетами "завтра" на 11:10 мск поднимался на 38 копеек, до 82,98 рубля, а минутами ранее достигал 83,01 рубля — максимума с 21 апреля 2022 года.
Доллар вырос на 33 копейки, до 76,99 рубля, а курс юаня почти не меняется: около 11,16 рубля.