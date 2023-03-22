https://ria.ru/20230322/epidemii-1859729191.html

Лаборатории США позволяют управлять эпидемиями, заявила Яровая

Лаборатории США позволяют управлять эпидемиями, заявила Яровая - РИА Новости, 22.03.2023

Лаборатории США позволяют управлять эпидемиями, заявила Яровая

В США создано около 400 лабораторий двойного назначения, которые позволяют американцам управлять и формировать распространение эпидемий, сообщила вице-спикер... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T11:48

2023-03-22T11:48

2023-03-22T11:48

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. В США создано около 400 лабораторий двойного назначения, которые позволяют американцам управлять и формировать распространение эпидемий, сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. "В глобальном плане военно-биологического освоения стран мира задействованы не только Пентагон и американские спецслужбы, но и подконтрольные им, аффилированные с ними корпорации. В США создано около 400 лабораторий двойного назначения. Полученные с их помощью результаты исследования позволяют американцам управлять и формировать распространение эпидемий", - приводит ее слова пресс-служба Госдумы. Ранее сенатор РФ, член парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Александр Башкин заявил, что в результате блокирования Вашингтоном с 2001 года разработки юридически обязывающего Протокола к Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) контроль за биологической деятельностью США не представляется возможным.

https://ria.ru/20230322/ukraina-1859701980.html

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россия

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Дарья Буймова

в мире, сша, россия, украина, александр башкин, ирина яровая, госдума рф, министерство обороны сша