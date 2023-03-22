США создают возможность управлять эпидемиями, заявил Косачев
Косачев: США создают для себя возможность моделировать создание эпидемий и управлять ими
© Фото : пресс-служба СГУ / Дмитрий КовшовСотрудник лаборатории
© Фото : пресс-служба СГУ / Дмитрий Ковшов
Сотрудник лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. США собирают биообразцы украинцев, таким образом создают для себя не только возможность моделировать распространение локальных эпидемий, но и возможность ими управлять, заявил вице-спикер СФ Константин Косачев.
"(США) осуществляют биологические программы на территории Украины, собирая биообразцы и даже изучая реакцию местного населения на некоторые возбудители заболеваний. США создают для себя не только возможность моделировать распространение локальных... эпидемий в этом регионе, но и возможность ими управлять", - сказал он на заседании комиссии по расследованию деятельности биологических лабораторий США на Украине.
Косачев добавил, что география биологической деятельности США неслучайна, таким образом они создают плацдарм для возможного военного наступления на РФ.
"География биологических исследований США неслучайна, они проводятся в предполагаемых районах размещения контингентов государств-членов НАТО, фактически создаются условия, создаётся плацдарм для возможного военного наступления на нашу страну", - сказал он.