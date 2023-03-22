https://ria.ru/20230322/epidemii-1859714587.html

США создают возможность управлять эпидемиями, заявил Косачев

США создают возможность управлять эпидемиями, заявил Косачев - РИА Новости, 22.03.2023

США создают возможность управлять эпидемиями, заявил Косачев

США собирают биообразцы украинцев, таким образом создают для себя не только возможность моделировать распространение локальных эпидемий, но и возможность ими... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T11:17

2023-03-22T11:17

2023-03-22T11:59

сша

россия

в мире

константин косачев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816695714_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9b897e721ef6084d61d25dd440813379.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. США собирают биообразцы украинцев, таким образом создают для себя не только возможность моделировать распространение локальных эпидемий, но и возможность ими управлять, заявил вице-спикер СФ Константин Косачев."(США) осуществляют биологические программы на территории Украины, собирая биообразцы и даже изучая реакцию местного населения на некоторые возбудители заболеваний. США создают для себя не только возможность моделировать распространение локальных... эпидемий в этом регионе, но и возможность ими управлять", - сказал он на заседании комиссии по расследованию деятельности биологических лабораторий США на Украине. Косачев добавил, что география биологической деятельности США неслучайна, таким образом они создают плацдарм для возможного военного наступления на РФ."География биологических исследований США неслучайна, они проводятся в предполагаемых районах размещения контингентов государств-членов НАТО, фактически создаются условия, создаётся плацдарм для возможного военного наступления на нашу страну", - сказал он.

https://ria.ru/20230310/biolaboratorii-1857037475.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, россия, в мире, константин косачев