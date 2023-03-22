https://ria.ru/20230322/efimov-1859691204.html

Ефимов: ВРП Москвы в 2021 году показал рекордный рост за 15 лет

Ефимов: ВРП Москвы в 2021 году показал рекордный рост за 15 лет - РИА Новости, 22.03.2023

Ефимов: ВРП Москвы в 2021 году показал рекордный рост за 15 лет

Валовый региональный продукт (ВРП) Москвы в 2021 году вырос на 10,7% до 24,5 триллиона рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T10:10

2023-03-22T10:10

2023-03-22T10:10

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Валовый региональный продукт (ВРП) Москвы в 2021 году вырос на 10,7% до 24,5 триллиона рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Как уточняется в сообщении, показатели динамики ВРП субъектов РФ Росстат обычно публикует в марте второго года после отчетного."Несмотря на пандемию, в 2021 году ВРП Москвы увеличился сразу на 10,7% в сопоставимых ценах. В последний раз такие темпы роста экономики столицы были отмечены в 2006-м — в период повышения цен на нефть. В 2021 году положительная динамика наблюдалась во всех отраслях экономики столицы и была обусловлена ростом производства товаров и услуг", - отметил вице-мэр, добавив, что такую мощную положительную динамику нельзя объяснить эффектом низкой базы 2020 года, потому что тогда ВРП уменьшился всего на 1%.Самый большой вклад в рост экономики столицы внесла обрабатывающая промышленность (рост на 13,5% до 3,8 триллиона рублей). Также в лидерах роста – сферы культуры и спорта (48%, 318 миллиардов рублей), общепит и гостиничный бизнес (44%, 245 миллиардов рублей).Как уточнили в департаменте экономической политики и развития города, сфера ИТ и финансов в 2021 году выросла на 27% до 2,1 триллиона рублей, отрасль административных и сопутствующих услуг выросла на треть до 954 миллиарда рублей, отрасль транспортировки и хранения - на 18,3% до 1,7 триллиона рублей.В целом отмечается, что Москва остается лидером среди регионов по объему экономики: в столице создается пятая часть суммарного валового регионального продукта субъектов РФ и свыше 16% ВВП страны.

https://ria.ru/20230322/nedvizhimost-1859677175.html

москва

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Артем Смирнов

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Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы)