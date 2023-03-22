https://ria.ru/20230322/dzhankoy-1859777620.html

Атака беспилотников на Джанкой не нанесла серьезного ущерба, заявил Аксенов

Атака беспилотников на Джанкой не нанесла серьезного ущерба, заявил Аксенов - РИА Новости, 22.03.2023

Атака беспилотников на Джанкой не нанесла серьезного ущерба, заявил Аксенов

Несколько домов, магазин и техникум в Джанкое и близлежащих селах были повреждены после падения атаковавших район беспилотников, серьезных материальных... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T14:07

2023-03-22T14:07

2023-03-22T14:07

специальная военная операция на украине

джанкой

сергей аксенов (политик)

республика крым

россия

бпла

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Несколько домов, магазин и техникум в Джанкое и близлежащих селах были повреждены после падения атаковавших район беспилотников, серьезных материальных последствий от атаки нет, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Аксенов сообщил вечером в понедельник, что ПВО отработала по беспилотникам в районе Джанкоя. Глава администрации Джанкоя Игорь Ивин отмечал, что в городе были повреждены несколько объектов и электросети. В результате ЧП с дронами ранения получил один человек, его жизнь вне опасности. "У женщины в Джанкое часть дома разрушена, и еще один частный дом поврежден, два двухэтажных здания в селе Яркое тоже повреждены. Магазин и склад кормов для животных повреждены в Джанкое, в селе Калиновка обломки упали между двумя зданиями дорожного техникума, повреждены общежитие, учебный и административный корпуса. Осколками также поврежден легковой автомобиль в Джанкое. По предварительным оценкам, серьезного ущерба украинские беспилотники не нанесли", - сказал журналистам Аксенов. После падения обломков были обрывы линий электропередачи, но они оперативно устранены, отметил он.

https://ria.ru/20230321/ataka-1859419236.html

https://ria.ru/20230322/drony-1859760348.html

джанкой

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джанкой, сергей аксенов (политик), республика крым, россия, бпла, вооруженные силы украины