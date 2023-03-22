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Атака беспилотников на Джанкой не нанесла серьезного ущерба, заявил Аксенов - РИА Новости, 22.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:07 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/dzhankoy-1859777620.html
Атака беспилотников на Джанкой не нанесла серьезного ущерба, заявил Аксенов
Атака беспилотников на Джанкой не нанесла серьезного ущерба, заявил Аксенов - РИА Новости, 22.03.2023
Атака беспилотников на Джанкой не нанесла серьезного ущерба, заявил Аксенов
Несколько домов, магазин и техникум в Джанкое и близлежащих селах были повреждены после падения атаковавших район беспилотников, серьезных материальных... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T14:07
2023-03-22T14:07
специальная военная операция на украине
джанкой
сергей аксенов (политик)
республика крым
россия
бпла
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Несколько домов, магазин и техникум в Джанкое и близлежащих селах были повреждены после падения атаковавших район беспилотников, серьезных материальных последствий от атаки нет, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Аксенов сообщил вечером в понедельник, что ПВО отработала по беспилотникам в районе Джанкоя. Глава администрации Джанкоя Игорь Ивин отмечал, что в городе были повреждены несколько объектов и электросети. В результате ЧП с дронами ранения получил один человек, его жизнь вне опасности. "У женщины в Джанкое часть дома разрушена, и еще один частный дом поврежден, два двухэтажных здания в селе Яркое тоже повреждены. Магазин и склад кормов для животных повреждены в Джанкое, в селе Калиновка обломки упали между двумя зданиями дорожного техникума, повреждены общежитие, учебный и административный корпуса. Осколками также поврежден легковой автомобиль в Джанкое. По предварительным оценкам, серьезного ущерба украинские беспилотники не нанесли", - сказал журналистам Аксенов. После падения обломков были обрывы линий электропередачи, но они оперативно устранены, отметил он.
https://ria.ru/20230321/ataka-1859419236.html
https://ria.ru/20230322/drony-1859760348.html
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джанкой, сергей аксенов (политик), республика крым, россия, бпла, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Джанкой, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, Россия, БПЛА, Вооруженные силы Украины
Атака беспилотников на Джанкой не нанесла серьезного ущерба, заявил Аксенов

Аксенов: атака беспилотников на Джанкой повредила несколько домой, магазин и техникум

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкГлава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
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Глава Крыма Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Несколько домов, магазин и техникум в Джанкое и близлежащих селах были повреждены после падения атаковавших район беспилотников, серьезных материальных последствий от атаки нет, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Аксенов сообщил вечером в понедельник, что ПВО отработала по беспилотникам в районе Джанкоя. Глава администрации Джанкоя Игорь Ивин отмечал, что в городе были повреждены несколько объектов и электросети. В результате ЧП с дронами ранения получил один человек, его жизнь вне опасности.
Крым. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
В Крыму назвали атаку украинских дронов чистым терроризмом
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"У женщины в Джанкое часть дома разрушена, и еще один частный дом поврежден, два двухэтажных здания в селе Яркое тоже повреждены. Магазин и склад кормов для животных повреждены в Джанкое, в селе Калиновка обломки упали между двумя зданиями дорожного техникума, повреждены общежитие, учебный и административный корпуса. Осколками также поврежден легковой автомобиль в Джанкое. По предварительным оценкам, серьезного ущерба украинские беспилотники не нанесли", - сказал журналистам Аксенов.
После падения обломков были обрывы линий электропередачи, но они оперативно устранены, отметил он.
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Специальная военная операция на УкраинеДжанкойСергей Аксенов (политик)Республика КрымРоссияБПЛАВооруженные силы Украины
 
 
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