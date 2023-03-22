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В Ростове-на-Дону два трамвая столкнулись и протаранили жилой дом - РИА Новости, 22.03.2023
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18:18 22.03.2023 (обновлено: 18:26 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/dtp-1859869353.html
В Ростове-на-Дону два трамвая столкнулись и протаранили жилой дом
В Ростове-на-Дону два трамвая столкнулись и протаранили жилой дом - РИА Новости, 22.03.2023
В Ростове-на-Дону два трамвая столкнулись и протаранили жилой дом
Два трамвая столкнулись в Ростове-на-Дону, один из них протаранил жилой дом, никто не пострадал, сообщает УГИБДД России по Ростовской области. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T18:18
2023-03-22T18:26
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
россия
угибдд
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мар - РИА Новости. Два трамвая столкнулись в Ростове-на-Дону, один из них протаранил жилой дом, никто не пострадал, сообщает УГИБДД России по Ростовской области. Инцидент произошел в среду днем на улице Скачкова в Ростове-на-Дону. "При буксировке на жесткой сцепке буксируемый трамвай сошел с рельсового полотна и столкнулся с тянущим трамваем. В результате столкновения тянущий трамвай сошел с рельс и наехал на стену частного домовладения", - говорится в сообщении. По данным управления по делам ГО и ЧС города Ростова-на-Дону, от сильного удара в доме разрушились стены. Никто из жильцов не пострадал.
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ростов-на-дону
ростовская область
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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, россия, угибдд
Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Россия, УГИБДД
В Ростове-на-Дону два трамвая столкнулись и протаранили жилой дом

В Ростове-на-Дону один трамвай после столкновения с другим врезался в жилой дом

© Фото очевидцаМесто столкновения трамваев в Ростове-на-Дону
Место столкновения трамваев в Ростове-на-Дону
© Фото очевидца
Место столкновения трамваев в Ростове-на-Дону
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мар - РИА Новости. Два трамвая столкнулись в Ростове-на-Дону, один из них протаранил жилой дом, никто не пострадал, сообщает УГИБДД России по Ростовской области.
Инцидент произошел в среду днем на улице Скачкова в Ростове-на-Дону.
"При буксировке на жесткой сцепке буксируемый трамвай сошел с рельсового полотна и столкнулся с тянущим трамваем. В результате столкновения тянущий трамвай сошел с рельс и наехал на стену частного домовладения", - говорится в сообщении.
По данным управления по делам ГО и ЧС города Ростова-на-Дону, от сильного удара в доме разрушились стены. Никто из жильцов не пострадал.
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ПроисшествияРостов-на-ДонуРостовская областьРоссияУГИБДД
 
 
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