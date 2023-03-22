https://ria.ru/20230322/dtp-1859869353.html

В Ростове-на-Дону два трамвая столкнулись и протаранили жилой дом

В Ростове-на-Дону два трамвая столкнулись и протаранили жилой дом - РИА Новости, 22.03.2023

В Ростове-на-Дону два трамвая столкнулись и протаранили жилой дом

Два трамвая столкнулись в Ростове-на-Дону, один из них протаранил жилой дом, никто не пострадал, сообщает УГИБДД России по Ростовской области. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T18:18

2023-03-22T18:18

2023-03-22T18:26

происшествия

ростов-на-дону

ростовская область

россия

угибдд

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мар - РИА Новости. Два трамвая столкнулись в Ростове-на-Дону, один из них протаранил жилой дом, никто не пострадал, сообщает УГИБДД России по Ростовской области. Инцидент произошел в среду днем на улице Скачкова в Ростове-на-Дону. "При буксировке на жесткой сцепке буксируемый трамвай сошел с рельсового полотна и столкнулся с тянущим трамваем. В результате столкновения тянущий трамвай сошел с рельс и наехал на стену частного домовладения", - говорится в сообщении. По данным управления по делам ГО и ЧС города Ростова-на-Дону, от сильного удара в доме разрушились стены. Никто из жильцов не пострадал.

https://ria.ru/20230208/tramvay-1850499102.html

ростов-на-дону

ростовская область

россия

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Кирилл Волков

происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, россия, угибдд