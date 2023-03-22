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У России нет точек соприкосновения с США по теме ДСНВ, заявил Рябков - РИА Новости, 22.03.2023
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16:59 22.03.2023 (обновлено: 17:12 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/dsnv-1859836887.html
У России нет точек соприкосновения с США по теме ДСНВ, заявил Рябков
У России нет точек соприкосновения с США по теме ДСНВ, заявил Рябков - РИА Новости, 22.03.2023
У России нет точек соприкосновения с США по теме ДСНВ, заявил Рябков
Россия и США сейчас не имеют точек соприкосновения по тематике ДСНВ, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T16:59
2023-03-22T17:12
сша
россия
снв
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия и США сейчас не имеют точек соприкосновения по тематике ДСНВ, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Здесь просто нет точек соприкосновения. Я не думаю, что есть какие-то сейчас основания для обсуждения с США тематики ДСНВ. Мы не можем рассматривать даже те или иные нотификации с американской стороны, потому что с формальной точки зрения договор приостановлен и мы не вправе с учетом принятого на этот счет закона заниматься этой деятельностью. Это будет нарушение федерального закона с нашей стороны", - сказал он выступая на сессии дискуссионного клуба "Валдай".
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сша, россия, снв
США, Россия, СНВ
У России нет точек соприкосновения с США по теме ДСНВ, заявил Рябков

Замглавы МИД Рябков: у России нет точек соприкосновения с США по теме ДСНВ

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия и США сейчас не имеют точек соприкосновения по тематике ДСНВ, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Здесь просто нет точек соприкосновения. Я не думаю, что есть какие-то сейчас основания для обсуждения с США тематики ДСНВ. Мы не можем рассматривать даже те или иные нотификации с американской стороны, потому что с формальной точки зрения договор приостановлен и мы не вправе с учетом принятого на этот счет закона заниматься этой деятельностью. Это будет нарушение федерального закона с нашей стороны", - сказал он выступая на сессии дискуссионного клуба "Валдай".
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
В МИД назвали заявления США о ДСНВ несостоятельными
17 марта, 09:31
 
СШАРоссияСНВ
 
 
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