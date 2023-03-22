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У России нет точек соприкосновения с США по теме ДСНВ, заявил Рябков
У России нет точек соприкосновения с США по теме ДСНВ, заявил Рябков - РИА Новости, 22.03.2023
У России нет точек соприкосновения с США по теме ДСНВ, заявил Рябков
Россия и США сейчас не имеют точек соприкосновения по тематике ДСНВ, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T16:59
2023-03-22T16:59
2023-03-22T17:12
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия и США сейчас не имеют точек соприкосновения по тематике ДСНВ, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Здесь просто нет точек соприкосновения. Я не думаю, что есть какие-то сейчас основания для обсуждения с США тематики ДСНВ. Мы не можем рассматривать даже те или иные нотификации с американской стороны, потому что с формальной точки зрения договор приостановлен и мы не вправе с учетом принятого на этот счет закона заниматься этой деятельностью. Это будет нарушение федерального закона с нашей стороны", - сказал он выступая на сессии дискуссионного клуба "Валдай".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, россия, снв
У России нет точек соприкосновения с США по теме ДСНВ, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков: у России нет точек соприкосновения с США по теме ДСНВ