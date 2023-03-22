https://ria.ru/20230322/dsnv-1859836887.html

У России нет точек соприкосновения с США по теме ДСНВ, заявил Рябков

У России нет точек соприкосновения с США по теме ДСНВ, заявил Рябков - РИА Новости, 22.03.2023

У России нет точек соприкосновения с США по теме ДСНВ, заявил Рябков

Россия и США сейчас не имеют точек соприкосновения по тематике ДСНВ, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T16:59

2023-03-22T16:59

2023-03-22T17:12

сша

россия

снв

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия и США сейчас не имеют точек соприкосновения по тематике ДСНВ, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Здесь просто нет точек соприкосновения. Я не думаю, что есть какие-то сейчас основания для обсуждения с США тематики ДСНВ. Мы не можем рассматривать даже те или иные нотификации с американской стороны, потому что с формальной точки зрения договор приостановлен и мы не вправе с учетом принятого на этот счет закона заниматься этой деятельностью. Это будет нарушение федерального закона с нашей стороны", - сказал он выступая на сессии дискуссионного клуба "Валдай".

https://ria.ru/20230317/dsnv-1858490448.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, россия, снв