https://ria.ru/20230322/dsnv-1859833032.html
Рябков призвал США одуматься вместо игры с огнем по теме ДСНВ
Рябков призвал США одуматься вместо игры с огнем по теме ДСНВ - РИА Новости, 23.03.2023
Рябков призвал США одуматься вместо игры с огнем по теме ДСНВ
Сейчас не может быть и речи ни о каких потенциальных договоренностях с США, касающихся восстановления ДСНВ, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-22T16:51
2023-03-22T16:51
2023-03-23T01:13
сша
договор снв-3
безопасность
россия
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850858387_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b05015a6e828ecdbdd4e58b2edfcee6e.jpg
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Сейчас не может быть и речи ни о каких потенциальных договоренностях с США, касающихся восстановления ДСНВ, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.Россия, по словам Рябкова, готова вернуться к обсуждению возвращения к ДСНВ только после изменения враждебной политики Вашингтона в целом, США должны одуматься и перестать играть с огнем."Условием возвращения к обсуждению содержательной стороны договора является изменение враждебного курса США по отношению к России", - сказал замминистра.
https://ria.ru/20230317/dsnv-1858490448.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850858387_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e9bf42ad90362ffa80143cc0cc6bfc1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, договор снв-3, безопасность, россия, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
США, Договор СНВ-3, Безопасность, Россия, Сергей Рябков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Рябков призвал США одуматься вместо игры с огнем по теме ДСНВ
Замглавы МИД России Рябков исключил возможность переговоров с США по восстановлению ДСНВ
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Сейчас не может быть и речи ни о каких потенциальных договоренностях с США, касающихся восстановления ДСНВ, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«
"Они должны как-то одуматься и встряхнуться, сбросить шоры и воспринять реальность какова она есть. Они продолжают играть огнем в прямом смысле слова," - сказал он, выступая в ходе дискуссии, организованной клубом "Валдай".
Россия, по словам Рябкова, готова вернуться к обсуждению возвращения к ДСНВ только после изменения враждебной политики Вашингтона в целом, США должны одуматься и перестать играть с огнем.
"Условием возвращения к обсуждению содержательной стороны договора является изменение враждебного курса США по отношению к России", - сказал замминистра.
В МИД назвали заявления США о ДСНВ несостоятельными