https://ria.ru/20230322/dsnv-1859833032.html

Рябков призвал США одуматься вместо игры с огнем по теме ДСНВ

Рябков призвал США одуматься вместо игры с огнем по теме ДСНВ - РИА Новости, 23.03.2023

Рябков призвал США одуматься вместо игры с огнем по теме ДСНВ

Сейчас не может быть и речи ни о каких потенциальных договоренностях с США, касающихся восстановления ДСНВ, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-22T16:51

2023-03-22T16:51

2023-03-23T01:13

сша

договор снв-3

безопасность

россия

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Сейчас не может быть и речи ни о каких потенциальных договоренностях с США, касающихся восстановления ДСНВ, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.Россия, по словам Рябкова, готова вернуться к обсуждению возвращения к ДСНВ только после изменения враждебной политики Вашингтона в целом, США должны одуматься и перестать играть с огнем."Условием возвращения к обсуждению содержательной стороны договора является изменение враждебного курса США по отношению к России", - сказал замминистра.

https://ria.ru/20230317/dsnv-1858490448.html

сша

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

сша, договор снв-3, безопасность, россия, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)