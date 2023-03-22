https://ria.ru/20230322/drony-1859906084.html

В зону спецоперации отправят первую партию саратовских дронов

В зону спецоперации отправят первую партию саратовских дронов - РИА Новости, 22.03.2023

В зону спецоперации отправят первую партию саратовских дронов

Саратовская область отправит в зону специальной военной операции 17 большегрузов с гуманитарной помощью, в том числе первой партией модернизированных дронов,... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T21:30

2023-03-22T21:30

2023-03-22T21:32

специальная военная операция на украине

саратовская область

технологии

роман бусаргин

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САРАТОВ, 22 мар - РИА Новости. Саратовская область отправит в зону специальной военной операции 17 большегрузов с гуманитарной помощью, в том числе первой партией модернизированных дронов, способных набирать скорость до 140 километров в час, сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем телеграм-канале. "Встретился с Героем России Александром Янкловичем. В ближайшее время он вместе с волонтерами отправляется в зону проведения СВО, чтобы отвезти гуманитарную помощь нашим ребятам. Она придет в четыре подразделения, где служат саратовцы. Мы отправляем сразу 17 большегрузов... Одно из саратовских предприятий модернизировало дроны, которые теперь способны летать со скоростью до 140 километров в час. Саратовские ученые разработали для них специальное программное обеспечение. Отправляем в зону СВО первую такую партию", - написал он.По его словам, помощь собирали и общественные организации, и бизнес, и фермеры, и другие неравнодушные жители. "Жители передали много посылок для своих родных и близким. Огромное спасибо всем неравнодушным землякам. Кроме того, мы выполнили пожелания по дополнительному оснащению для наших ребят. Например, впервые везем военнослужащим специальные накидки, помогающие против тепловизоров. Они помогут сохранить жизни наших земляков... Кроме того, везем нашим землякам тепловизоры, прожекторы, генераторы, пиломатериалы, другое оборудование и дополнительное обмундирование. Мы на постоянной связи с ребятами, знаем, что им больше всего нужно", - отметил губернатор.

https://ria.ru/20230113/drony-1844754354.html

https://ria.ru/20230305/bespilotnik-1855936066.html

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саратовская область, технологии, роман бусаргин