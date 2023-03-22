https://ria.ru/20230322/drony-1859760348.html
Адмирал призвал уничтожать украинские дроны еще на подходе к Крыму
Адмирал призвал уничтожать украинские дроны еще на подходе к Крыму - РИА Новости, 22.03.2023
Адмирал призвал уничтожать украинские дроны еще на подходе к Крыму
Оборону бухт Севастополя нужно усилить за счет установления боновых заграждений, патрульных катеров и станций обнаружения – это позволит уничтожать украинские... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T13:16
2023-03-22T13:16
2023-03-22T13:16
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир комоедов
севастополь
республика крым
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Оборону бухт Севастополя нужно усилить за счет установления боновых заграждений, патрульных катеров и станций обнаружения – это позволит уничтожать украинские беспилотники на подходе к Крымскому полуострову, заявил РИА Новости командующий Черноморским флотом РФ (1998-2002 годы) адмирал Владимир Комоедов. Ранее в среду губернатор Севастополя Михаил Развозжаев заявил об отражении атаки трёх морских дронов, пытавшихся проникнуть в бухту Севастополя. По его словам, от взрывов уничтоженных вражеских морских беспилотников в зданиях на Ленина, 2 и в Доме Москвы повыбивало стекла, люди не пострадали. Дом Москвы находится на площади Нахимова, у Графской пристани. Усиление обороны"У России есть технические средства для обнаружения морских целей в том числе беспилотников, как в дневных, так и в ночных условиях. Чтобы усилить обороны бухт Севастополя нужно развернуть боновые заграждения, на подходе к ним должны постоянно дежурить патрульные катера, работать всевозможные радиолокационные станции", - сказал Комоедов. Экс-командующий пояснил, что при разделе Черноморского флота СССР на российский и украинский России достались все имевшиеся на снабжении боновые заграждения, которые ставятся при входе в бухты, препятствуя проникновению быстроходных судов, боевых пловцов и подводных аппаратов. Прифронтовая зонаАдмирал подчеркнул, что атака на Севастополь в очередной раз указывает на то, что Крым является прифронтовой зоной. По мнению, чтобы предотвращать подобные инциденты в дальнейшем, на полуострове должна быть развернута полноценная территориальная оборона. "Сегодня Крым фактически является прифронтовой зоной, он уже неоднократно был атакован беспилотниками с воздуха и моря – пора сделать выводы и организовать территориальную оборону так, чтобы можно было выявлять цели противника, не когда они уже до нас добрались, а на подходе, и там же их уничтожать", - сказал Комоедов. Психологическое воздействиеСобеседник агентства считает, что попытка атаки дронами по Севастополю имела не только военные цели, но также несла задачи психологического воздействия и военной пропаганды: с одной стороны, таким образом Киев показывает Западу "реалистичность" сценария захвата Крыма, с другой пытается деморализовать жителей полуострова. "Как говорят на Украине, "Якщо не з'їм, так понадкусюю" (Что не съем, то понадкусываю – ред.) – такими атаками Киев стремится доказать Западу, что у него есть возможность захватить Крым и от этой задачи он не отказывается. Данный эпизод также имеет цель оказать на крымчан психологическое воздействие", - заключил Комоедов. Украинские беспилотники с июля прошлого года периодически пытаются атаковать Севастополь - главную базу Черноморского флота, а также другие объекты на полуострове. Атакам подвергались штаб ЧФ РФ в городе, объекты энергетики, военные аэродромы. Большинство беспилотников сбивались системами ПВО. В конце октября была предпринята попытка атаки с помощью воздушных и морских дронов. По данным Минобороны РФ, на внешнем рейде были уничтожены четыре морских беспилотных аппаратов, еще три - на внутреннем рейде, при этом незначительные повреждения получил тральщик "Иван Голубец". В феврале ПВО сбила два беспилотника над морем и в районе Балаклавской ТЭС. Предыдущая массированная атака дронов на Севастополь была 16 января 2023 года: тогда ПВО сбила 10 беспилотников.
https://ria.ru/20230321/ataka-1859419236.html
https://ria.ru/20230318/pentagon-1858684724.html
https://ria.ru/20230320/udar-1859064966.html
https://ria.ru/20230321/dzhankoy-1859375363.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир комоедов, севастополь, республика крым, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Комоедов, Севастополь, Республика Крым, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Оборону бухт Севастополя нужно усилить за счет установления боновых заграждений, патрульных катеров и станций обнаружения – это позволит уничтожать украинские беспилотники на подходе к Крымскому полуострову, заявил РИА Новости командующий Черноморским флотом РФ (1998-2002 годы) адмирал Владимир Комоедов.
Ранее в среду губернатор Севастополя Михаил Развозжаев
заявил об отражении атаки трёх морских дронов, пытавшихся проникнуть в бухту Севастополя. По его словам, от взрывов уничтоженных вражеских морских беспилотников в зданиях на Ленина, 2 и в Доме Москвы повыбивало стекла, люди не пострадали. Дом Москвы
находится на площади Нахимова, у Графской пристани.
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"У России есть технические средства для обнаружения морских целей в том числе беспилотников, как в дневных, так и в ночных условиях. Чтобы усилить обороны бухт Севастополя нужно развернуть боновые заграждения, на подходе к ним должны постоянно дежурить патрульные катера, работать всевозможные радиолокационные станции", - сказал Комоедов.
Экс-командующий пояснил, что при разделе Черноморского флота СССР
на российский и украинский России достались все имевшиеся на снабжении боновые заграждения, которые ставятся при входе в бухты, препятствуя проникновению быстроходных судов, боевых пловцов и подводных аппаратов.
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Адмирал подчеркнул, что атака на Севастополь в очередной раз указывает на то, что Крым является прифронтовой зоной. По мнению, чтобы предотвращать подобные инциденты в дальнейшем, на полуострове должна быть развернута полноценная территориальная оборона.
"Сегодня Крым фактически является прифронтовой зоной, он уже неоднократно был атакован беспилотниками с воздуха и моря – пора сделать выводы и организовать территориальную оборону так, чтобы можно было выявлять цели противника, не когда они уже до нас добрались, а на подходе, и там же их уничтожать", - сказал Комоедов.
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Психологическое воздействие
Собеседник агентства считает, что попытка атаки дронами по Севастополю имела не только военные цели, но также несла задачи психологического воздействия и военной пропаганды: с одной стороны, таким образом Киев
показывает Западу "реалистичность" сценария захвата Крыма, с другой пытается деморализовать жителей полуострова.
"Как говорят на Украине
, "Якщо не з'їм, так понадкусюю" (Что не съем, то понадкусываю – ред.) – такими атаками Киев стремится доказать Западу, что у него есть возможность захватить Крым и от этой задачи он не отказывается. Данный эпизод также имеет цель оказать на крымчан психологическое воздействие", - заключил Комоедов.
Украинские беспилотники с июля прошлого года периодически пытаются атаковать Севастополь - главную базу Черноморского флота, а также другие объекты на полуострове. Атакам подвергались штаб ЧФ РФ в городе, объекты энергетики, военные аэродромы. Большинство беспилотников сбивались системами ПВО. В конце октября была предпринята попытка атаки с помощью воздушных и морских дронов. По данным Минобороны РФ, на внешнем рейде были уничтожены четыре морских беспилотных аппаратов, еще три - на внутреннем рейде, при этом незначительные повреждения получил тральщик "Иван Голубец".
В феврале ПВО сбила два беспилотника над морем и в районе Балаклавской ТЭС. Предыдущая массированная атака дронов на Севастополь была 16 января 2023 года: тогда ПВО сбила 10 беспилотников.
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