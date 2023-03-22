https://ria.ru/20230322/donetsk-1859816787.html
ВСУ снова обстреляли Донецк
ВСУ снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 22.03.2023
ВСУ снова обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T16:19
2023-03-22T16:19
2023-03-22T16:19
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
https://ria.ru/20230322/obstrel-1859783268.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
ВСУ снова обстреляли Донецк
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку три снаряда