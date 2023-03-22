https://ria.ru/20230322/donetsk-1859816787.html

ВСУ снова обстреляли Донецк

ВСУ снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 22.03.2023

ВСУ снова обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T16:19

2023-03-22T16:19

2023-03-22T16:19

специальная военная операция на украине

кировский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.

https://ria.ru/20230322/obstrel-1859783268.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия