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ВСУ снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 22.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:19 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/donetsk-1859816787.html
ВСУ снова обстреляли Донецк
ВСУ снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 22.03.2023
ВСУ снова обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T16:19
2023-03-22T16:19
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
https://ria.ru/20230322/obstrel-1859783268.html
кировский район
донецк
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кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
ВСУ снова обстреляли Донецк

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку три снаряда

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудники СЦКК фиксируют последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка
Сотрудники СЦКК фиксируют последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Сотрудники СЦКК фиксируют последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский
Вчера, 14:25
 
Специальная военная операция на УкраинеКировский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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