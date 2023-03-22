https://ria.ru/20230322/donetsk-1859785795.html
Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов - РИА Новости, 22.03.2023
Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов
Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T14:38
2023-03-22T14:38
2023-03-22T16:15
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.15 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230322/obstrel-1859783268.html
донецк
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку пять снарядов калибра 155 миллиметров