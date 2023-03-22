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Здание водоканала в Донецке разрушилось после попадания "Точки-У" - РИА Новости, 22.03.2023
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10:58 22.03.2023 (обновлено: 13:07 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/donetsk-1859707338.html
Здание водоканала в Донецке разрушилось после попадания "Точки-У"
Здание водоканала в Донецке разрушилось после попадания "Точки-У" - РИА Новости, 22.03.2023
Здание водоканала в Донецке разрушилось после попадания "Точки-У"
Здание водоканала в Петровском районе Донецка уничтожено ракетой "Точка-У", передает с места событий корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T10:58
2023-03-22T13:07
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
донецк
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 22 мар — РИА Новости. Здание водоканала в Петровском районе Донецка уничтожено ракетой "Точка-У", передает с места событий корреспондент РИА Новости. "Прилет был в без пятнадцати четыре. Поступил звонок от сторожа, который находился здесь. Прилетела ракета. Разрушила здание водоканала, который занимался обслуживанием сети района. От здания ничего не осталось. От людских вещей тоже ничего не осталось. Оборудование уничтожено. Пострадавших — хорошо, что нет", — рассказал начальник Кировской службы водоканала Александр Улавин. Уничтоженное здание располагалось по адресу: улица Архипова, дом 2. В непосредственной близости от объекта расположено множество жилых домов и школа. Характер разрушений и маркировка на найденных на месте прилета обломках боеприпаса указывает на то, что киевским режимом использовалась баллистическая ракета "Точка-У", передает корреспондент РИА Новости. Сейчас на месте прилета работают экстренные службы города, правоохранители и представители СЦКК. Как сообщили позднее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, "прилет" ракеты зафиксирован в 03:55 мск.
https://ria.ru/20230320/donbass-1859081987.html
https://ria.ru/20230319/donetsk-1858880531.html
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Донецк, Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Здание водоканала в Донецке разрушилось после попадания "Точки-У"

Здание водоканала в Петровском районе Донецка уничтожили ракетой "Точка-У"

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудники СЦКК фиксируют последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка. 22 марта 2023
Сотрудники СЦКК фиксируют последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка. 22 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Сотрудники СЦКК фиксируют последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка. 22 марта 2023
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 мар — РИА Новости. Здание водоканала в Петровском районе Донецка уничтожено ракетой "Точка-У", передает с места событий корреспондент РИА Новости.
"Прилет был в без пятнадцати четыре. Поступил звонок от сторожа, который находился здесь. Прилетела ракета. Разрушила здание водоканала, который занимался обслуживанием сети района. От здания ничего не осталось. От людских вещей тоже ничего не осталось. Оборудование уничтожено. Пострадавших — хорошо, что нет", — рассказал начальник Кировской службы водоканала Александр Улавин.
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Уничтоженное здание располагалось по адресу: улица Архипова, дом 2. В непосредственной близости от объекта расположено множество жилых домов и школа. Характер разрушений и маркировка на найденных на месте прилета обломках боеприпаса указывает на то, что киевским режимом использовалась баллистическая ракета "Точка-У", передает корреспондент РИА Новости.
Сейчас на месте прилета работают экстренные службы города, правоохранители и представители СЦКК.
Как сообщили позднее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, "прилет" ракеты зафиксирован в 03:55 мск.
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