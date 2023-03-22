https://ria.ru/20230322/donetsk-1859674006.html

В Донецке снаряд попал в здание филиала ГУП "Вода Донбасса"

В Донецке снаряд попал в здание филиала ГУП "Вода Донбасса" - РИА Новости, 22.03.2023

В Донецке снаряд попал в здание филиала ГУП "Вода Донбасса"

Прямое попадание в административное здание филиала предприятия "Вода Донбасса" произошло при ночном обстреле Петровского района Донецка, сообщил в среду мэр... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T09:00

2023-03-22T09:00

2023-03-22T13:49

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

вода донбасса

воздушно-космические силы россии

происшествия

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ДОНЕЦК, 22 мар – РИА Новости. Прямое попадание в административное здание филиала предприятия "Вода Донбасса" произошло при ночном обстреле Петровского района Донецка, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин. "В результате ночного обстрела Петровского района зафиксировано прямое попадание в административное здание филиала "Донецкое ПУВКХ" ГУП ДНР "Вода Донбасса" ВКС №5. Повреждена газовая труба", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Он уточнил, что с 21.00 вторника до 8.00 среды украинские войска дважды обстреляли Петровский район города, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230321/postradavshiy-1859627209.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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Разрушенное здание водоканала в Донецке после обстрела ВСУ Разрушенное здание водоканала в Донецке после обстрела ВСУ 2023-03-22T09:00 true PT1M43S

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Варвара Скокшина

петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вода донбасса, воздушно-космические силы россии, происшествия