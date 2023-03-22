https://ria.ru/20230322/donetsk-1859647465.html
Украинские войска за сутки 30 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 30 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 22.03.2023
Украинские войска за сутки 30 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 161 боеприпас, сообщается в Telegram-канале представительства республики в СЦКК. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T00:19
2023-03-22T00:19
2023-03-22T00:32
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
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макеевка
сцкк
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 161 боеприпас, сообщается в Telegram-канале представительства республики в СЦКК. По его данным, под огнем украинских войск оказались районы Гольмовского, Горловки (Никитовский район), Пантелеймоновки, Донецка (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевки (Червоногвардейский, Советский районы) и Александровки. Как уточнили в представительстве, за прошедшие сутки поступили сведения о ранении пяти гражданских лиц в Киевском и Куйбышевском районах Донецка, Советском районе Макеевки.
https://ria.ru/20230321/voennye-1859635289.html
донецкая народная республика
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происшествия, донецкая народная республика, донецк, макеевка, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Макеевка, СЦКК
Украинские войска за сутки 30 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 161 боеприпас