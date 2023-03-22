https://ria.ru/20230322/donetsk-1859647465.html

Украинские войска за сутки 30 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 30 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 22.03.2023

Украинские войска за сутки 30 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 161 боеприпас, сообщается в Telegram-канале представительства республики в СЦКК. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T00:19

2023-03-22T00:19

2023-03-22T00:32

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

донецк

макеевка

сцкк

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 161 боеприпас, сообщается в Telegram-канале представительства республики в СЦКК. По его данным, под огнем украинских войск оказались районы Гольмовского, Горловки (Никитовский район), Пантелеймоновки, Донецка (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевки (Червоногвардейский, Советский районы) и Александровки. Как уточнили в представительстве, за прошедшие сутки поступили сведения о ранении пяти гражданских лиц в Киевском и Куйбышевском районах Донецка, Советском районе Макеевки.

https://ria.ru/20230321/voennye-1859635289.html

донецкая народная республика

донецк

макеевка

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происшествия, донецкая народная республика, донецк, макеевка, сцкк