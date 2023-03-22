https://ria.ru/20230322/dokuchaevsk-1859746593.html
В Докучаевске обстрел ВСУ повредил коммунальное предприятие
В Докучаевске обстрел ВСУ повредил коммунальное предприятие - РИА Новости, 22.03.2023
В Докучаевске обстрел ВСУ повредил коммунальное предприятие
Коммунальное предприятие в Докучаевске повреждено при обстреле со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T12:40
2023-03-22T12:40
2023-03-22T12:40
специальная военная операция на украине
докучаевск
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Коммунальное предприятие в Докучаевске повреждено при обстреле со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 22 марта поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов Республики... Населенный пункт Докучаевск: зафиксированы повреждения здания КП (коммунальное предприятие - ред.) "Прометей" по улице Базарной", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Ранее представительство сообщало, что украинские войска выпустили по Докучаевску два снаряда калибром 155 миллиметров.
https://ria.ru/20230322/ssha-1859741806.html
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Специальная военная операция на Украине, Докучаевск, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
В Докучаевске обстрел ВСУ повредил коммунальное предприятие
Коммунальное предприятие в Докучаевске повреждено при обстреле со стороны украинских войск