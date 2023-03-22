https://ria.ru/20230322/dnr-1859751301.html

ВСУ не хватает численности для контратаки в ДНР, заявил советник Пушилина

ВСУ не хватает численности для контратаки в ДНР, заявил советник Пушилина - РИА Новости, 22.03.2023

ВСУ не хватает численности для контратаки в ДНР, заявил советник Пушилина

Численность украинских войск в ДНР пока не позволяет им начать контратаку, заявил советник врио главы республики Дениса Пушилина Ян Гагин. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T12:52

2023-03-22T12:52

2023-03-22T13:14

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

денис пушилин

ян гагин

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Численность украинских войск в ДНР пока не позволяет им начать контратаку, заявил советник врио главы республики Дениса Пушилина Ян Гагин. "Есть силы и средства, которыми мы встретим противника, если он попытается предпринять какие-то контрнаступления, но на данный момент, именно сейчас, у противника пока не сформированы те самые ударные кулаки и бронегруппы, чтобы действительно качественно ударить и разрезать наши территории, о чем они заявляют. То есть сейчас их численность войск не позволит им это сделать", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1".Он добавил, что российские силы готовы отразить любую контратаку в ДНР."Наши силы готовы к отражению любой атаки сейчас. Вся линия фронта, вся ЛБС эшелонирована, то есть оборона эшелонирована", - сказал Гагин.Он уточнил, что на линии боевого соприкосновения в республике выстроено четыре линии обороны.

https://ria.ru/20230322/uran-1859738958.html

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Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, ян гагин