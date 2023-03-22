https://ria.ru/20230322/dnr-1859751301.html
ВСУ не хватает численности для контратаки в ДНР, заявил советник Пушилина
ВСУ не хватает численности для контратаки в ДНР, заявил советник Пушилина - РИА Новости, 22.03.2023
ВСУ не хватает численности для контратаки в ДНР, заявил советник Пушилина
Численность украинских войск в ДНР пока не позволяет им начать контратаку, заявил советник врио главы республики Дениса Пушилина Ян Гагин. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T12:52
2023-03-22T12:52
2023-03-22T13:14
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
ян гагин
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Численность украинских войск в ДНР пока не позволяет им начать контратаку, заявил советник врио главы республики Дениса Пушилина Ян Гагин. "Есть силы и средства, которыми мы встретим противника, если он попытается предпринять какие-то контрнаступления, но на данный момент, именно сейчас, у противника пока не сформированы те самые ударные кулаки и бронегруппы, чтобы действительно качественно ударить и разрезать наши территории, о чем они заявляют. То есть сейчас их численность войск не позволит им это сделать", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1".Он добавил, что российские силы готовы отразить любую контратаку в ДНР."Наши силы готовы к отражению любой атаки сейчас. Вся линия фронта, вся ЛБС эшелонирована, то есть оборона эшелонирована", - сказал Гагин.Он уточнил, что на линии боевого соприкосновения в республике выстроено четыре линии обороны.
https://ria.ru/20230322/uran-1859738958.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, ян гагин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Ян Гагин
ВСУ не хватает численности для контратаки в ДНР, заявил советник Пушилина
Советник Пушилина Гагин: численность украинских войск в ДНР не дает им начать контратаку
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости.
Численность украинских войск в ДНР пока не позволяет им начать контратаку, заявил
советник врио главы республики Дениса Пушилина Ян Гагин.
"Есть силы и средства, которыми мы встретим противника, если он попытается предпринять какие-то контрнаступления, но на данный момент, именно сейчас, у противника пока не сформированы те самые ударные кулаки и бронегруппы, чтобы действительно качественно ударить и разрезать наши территории, о чем они заявляют. То есть сейчас их численность войск не позволит им это сделать", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1".
Он добавил, что российские силы готовы отразить любую контратаку в ДНР
.
"Наши силы готовы к отражению любой атаки сейчас. Вся линия фронта, вся ЛБС эшелонирована, то есть оборона эшелонирована", - сказал Гагин.
Он уточнил, что на линии боевого соприкосновения в республике выстроено четыре линии обороны.
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