https://ria.ru/20230322/diversiya-1859780565.html

Херш: Шольц с осени помогает США скрывать данные о ЧП на "Северных потоках"

Херш: Шольц с осени помогает США скрывать данные о ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 23.03.2023

Херш: Шольц с осени помогает США скрывать данные о ЧП на "Северных потоках"

Канцлер Германии Олаф Шольц с осени поддерживает попытки Вашингтона скрыть информацию о взрывах на "Северных потоках", сообщил американский журналист Сеймур... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-22T14:16

2023-03-22T14:16

2023-03-23T02:14

сша

северный поток

в мире

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц с осени поддерживает попытки Вашингтона скрыть информацию о взрывах на "Северных потоках", сообщил американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источник. По его словам, на сегодняшний день остается открытым вопрос о том, знал ли немецкий политик заранее о диверсии. Тем не менее он так или иначе причастен к попыткам Соединенных Штатов утаить сведения, подчеркнул журналист.Херш напомнил, что в начале марта канцлер ФРГ посетил Соединенные Штаты. Его поездка включала только два открытых мероприятия, при этом ни Шольц, ни президент США Джо Байден не проводили пресс-конференции с вопросами от журналистов. Однако, как отметил Херш, позднее стало известно о 80-минутной встрече двух лидеров, на которой большую часть времени не присутствовали даже помощники. По окончании беседы не последовало никаких официальных заявлений, но, по словам источника, имеющего доступ к дипломатическим сведениям, речь шла о "разоблачении темы газопроводов".Херш уточнил, что после встречи лидеров двух стран сотрудникам ЦРУ поручили подготовить прикрытие совместно с разведкой Германии, которое предоставило бы американской и немецкой прессе альтернативную версию ЧП на "Северных потоках". Как отметил журналист, Байден принял глупое решение о диверсии и теперь вынужден лгать об этом.В конце сентября прошлого года оба российских экспортных трубопровода, проложенных по дну Балтийского моря, — "Северный поток" и "Северный поток — 2" — вышли из строя в результате подрыва. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не пришли. В Кремле назвали ЧП актом международного терроризма.По версии лауреата Пулицеровской премии Сеймура Херша, диверсию устроили США при помощи союзников по НАТО: летом во время учений Baltops американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие.В начале марта газета The New York Times сообщила о наличии разведывательных данных, согласно которым за атакой на "Северные потоки" стоит некая проукраинская группировка, ее планы необязательно были известны киевскому руководству. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал подобные публикации скоординированным вбросом в СМИ, направленным на отвлечение внимания.

https://ria.ru/20230317/rassledovanie-1858478122.html

https://ria.ru/20230320/rassledovanie-1859303563.html

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, северный поток, в мире