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Херш: Шольц с осени помогает США скрывать данные о ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 23.03.2023
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14:16 22.03.2023 (обновлено: 02:14 23.03.2023)
https://ria.ru/20230322/diversiya-1859780565.html
Херш: Шольц с осени помогает США скрывать данные о ЧП на "Северных потоках"
Херш: Шольц с осени помогает США скрывать данные о ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 23.03.2023
Херш: Шольц с осени помогает США скрывать данные о ЧП на "Северных потоках"
Канцлер Германии Олаф Шольц с осени поддерживает попытки Вашингтона скрыть информацию о взрывах на "Северных потоках", сообщил американский журналист Сеймур... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-22T14:16
2023-03-23T02:14
сша
северный поток
в мире
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц с осени поддерживает попытки Вашингтона скрыть информацию о взрывах на "Северных потоках", сообщил американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источник. По его словам, на сегодняшний день остается открытым вопрос о том, знал ли немецкий политик заранее о диверсии. Тем не менее он так или иначе причастен к попыткам Соединенных Штатов утаить сведения, подчеркнул журналист.Херш напомнил, что в начале марта канцлер ФРГ посетил Соединенные Штаты. Его поездка включала только два открытых мероприятия, при этом ни Шольц, ни президент США Джо Байден не проводили пресс-конференции с вопросами от журналистов. Однако, как отметил Херш, позднее стало известно о 80-минутной встрече двух лидеров, на которой большую часть времени не присутствовали даже помощники. По окончании беседы не последовало никаких официальных заявлений, но, по словам источника, имеющего доступ к дипломатическим сведениям, речь шла о "разоблачении темы газопроводов".Херш уточнил, что после встречи лидеров двух стран сотрудникам ЦРУ поручили подготовить прикрытие совместно с разведкой Германии, которое предоставило бы американской и немецкой прессе альтернативную версию ЧП на "Северных потоках". Как отметил журналист, Байден принял глупое решение о диверсии и теперь вынужден лгать об этом.В конце сентября прошлого года оба российских экспортных трубопровода, проложенных по дну Балтийского моря, — "Северный поток" и "Северный поток — 2" — вышли из строя в результате подрыва. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не пришли. В Кремле назвали ЧП актом международного терроризма.По версии лауреата Пулицеровской премии Сеймура Херша, диверсию устроили США при помощи союзников по НАТО: летом во время учений Baltops американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие.В начале марта газета The New York Times сообщила о наличии разведывательных данных, согласно которым за атакой на "Северные потоки" стоит некая проукраинская группировка, ее планы необязательно были известны киевскому руководству. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал подобные публикации скоординированным вбросом в СМИ, направленным на отвлечение внимания.
https://ria.ru/20230317/rassledovanie-1858478122.html
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сша, северный поток, в мире
США, Северный поток, В мире
Херш: Шольц с осени помогает США скрывать данные о ЧП на "Северных потоках"

Херш: Шольц с осени поддерживает усилия США по сокрытию диверсий на "Северных потоках"

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц с осени поддерживает попытки Вашингтона скрыть информацию о взрывах на "Северных потоках", сообщил американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источник.
По его словам, на сегодняшний день остается открытым вопрос о том, знал ли немецкий политик заранее о диверсии. Тем не менее он так или иначе причастен к попыткам Соединенных Штатов утаить сведения, подчеркнул журналист.
«

"На данный момент следует отметить, что канцлер Шольц <...> явно с прошлой осени замешан в поддержке сокрытия администрацией Байдена своей операции в Балтийском море", — написал он в материале на платформе Substack.

Херш напомнил, что в начале марта канцлер ФРГ посетил Соединенные Штаты. Его поездка включала только два открытых мероприятия, при этом ни Шольц, ни президент США Джо Байден не проводили пресс-конференции с вопросами от журналистов. Однако, как отметил Херш, позднее стало известно о 80-минутной встрече двух лидеров, на которой большую часть времени не присутствовали даже помощники. По окончании беседы не последовало никаких официальных заявлений, но, по словам источника, имеющего доступ к дипломатическим сведениям, речь шла о "разоблачении темы газопроводов".
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Херш уточнил, что после встречи лидеров двух стран сотрудникам ЦРУ поручили подготовить прикрытие совместно с разведкой Германии, которое предоставило бы американской и немецкой прессе альтернативную версию ЧП на "Северных потоках". Как отметил журналист, Байден принял глупое решение о диверсии и теперь вынужден лгать об этом.
В конце сентября прошлого года оба российских экспортных трубопровода, проложенных по дну Балтийского моря, — "Северный поток" и "Северный поток — 2" — вышли из строя в результате подрыва. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не пришли. В Кремле назвали ЧП актом международного терроризма.
По версии лауреата Пулицеровской премии Сеймура Херша, диверсию устроили США при помощи союзников по НАТО: летом во время учений Baltops американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие.
В начале марта газета The New York Times сообщила о наличии разведывательных данных, согласно которым за атакой на "Северные потоки" стоит некая проукраинская группировка, ее планы необязательно были известны киевскому руководству. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал подобные публикации скоординированным вбросом в СМИ, направленным на отвлечение внимания.
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