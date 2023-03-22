Баку отверг обвинения Еревана в гибели армянского военного из-за обстрела
Баку назвал заявление Еревана о гибели армянского военного из-за обстрела дезинформацией
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
БАКУ, 22 мар – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана назвало дезинформацией сообщение минобороны Армении о гибели армянского военного в результате обстрела со стороны азербайджанских ВС.
Минобороны Армении сообщило в среду о гибели военного на боевой позиции близ села Ерасх (азербайджанское название – Араздейен) на нахичеванском участке армяно-азербайджанской границы в результате обстрела со стороны ВС Азербайджана.
"Категорически опровергаем распространенную министерством обороны Армении информацию о смертельном ранении военнослужащего армянских вооруженных сил на боевой позиции в направлении Араздейен якобы в результате обстрела, открытого азербайджанской стороной 22 марта. Распространяя подобную дезинформацию, министерство обороны Армении преследует цель сокрытия самоубийств и других негативных случаев, происходящих в последнее время в армии этой страны в результате возросшей недисциплинированности", - говорится в сообщении минобороны Азербайджана.
Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван в свою очередь также передал Баку предложения по мирному договору. По итогам переговоров с Пашиняном в Мюнхене 18 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что "главный вопрос состоит в том, что этот мирный договор должен быть составлен на основе международных норм и принципов, какие-либо положения о Карабахе недопустимы".
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.