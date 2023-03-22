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Львова-Белова рассказала о патронаже над эвакуированными из Донбасса детьми - РИА Новости, 22.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:35 22.03.2023 (обновлено: 16:36 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/deti-1859822862.html
Львова-Белова рассказала о патронаже над эвакуированными из Донбасса детьми
Львова-Белова рассказала о патронаже над эвакуированными из Донбасса детьми - РИА Новости, 22.03.2023
Львова-Белова рассказала о патронаже над эвакуированными из Донбасса детьми
Эвакуированные из Донбасса дети, устроенные в российские семьи, на протяжении года находятся под патронажем уполномоченных по правам ребенка, заявила детский... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T16:35
2023-03-22T16:36
специальная военная операция на украине
общество
донбасс
мария львова-белова
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Эвакуированные из Донбасса дети, устроенные в российские семьи, на протяжении года находятся под патронажем уполномоченных по правам ребенка, заявила детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Она уточнила, что каждого эвакуированного ребенка она знает лично. Ранее в пресс-службе Львовой-Беловой сообщили, что на сегодня в общей сложности при содействии уполномоченного по правам ребенка в РФ уже около 350 детей-сирот Донбасса нашли приемных родителей в разных регионах России.
https://ria.ru/20230320/deti-1859305843.html
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общество, донбасс, мария львова-белова, ситуация в днр и лнр, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Донбасс, Мария Львова-Белова, Ситуация в ДНР и ЛНР, Россия
Львова-Белова рассказала о патронаже над эвакуированными из Донбасса детьми

Львова-Белова: детей, эвакуированных из Донбасса, продолжают вести после передачи в семью

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкМария Львова-Белова
Мария Львова-Белова
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Мария Львова-Белова . Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Эвакуированные из Донбасса дети, устроенные в российские семьи, на протяжении года находятся под патронажем уполномоченных по правам ребенка, заявила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.
«
"И не просто мы передали их в семью, но мы их дальше ведем. Все эти дети в фокусе нашего внимания, в фокусе внимания уполномоченных в регионах, куда эти дети попали. Поэтому мы не то, что их устроили и забыли про них. Нет. На протяжении сейчас уже года каждый из этих детей из этих семей находится под нашим патронажем", - сказал Львова-Белова в эфире "Первого канала".
Она уточнила, что каждого эвакуированного ребенка она знает лично.
Ранее в пресс-службе Львовой-Беловой сообщили, что на сегодня в общей сложности при содействии уполномоченного по правам ребенка в РФ уже около 350 детей-сирот Донбасса нашли приемных родителей в разных регионах России.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоДонбассМария Львова-БеловаСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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