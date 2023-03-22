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Львова-Белова рассказала о патронаже над эвакуированными из Донбасса детьми
Львова-Белова рассказала о патронаже над эвакуированными из Донбасса детьми - РИА Новости, 22.03.2023
Львова-Белова рассказала о патронаже над эвакуированными из Донбасса детьми
Эвакуированные из Донбасса дети, устроенные в российские семьи, на протяжении года находятся под патронажем уполномоченных по правам ребенка, заявила детский... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T16:35
2023-03-22T16:35
2023-03-22T16:36
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мария львова-белова
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россия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Эвакуированные из Донбасса дети, устроенные в российские семьи, на протяжении года находятся под патронажем уполномоченных по правам ребенка, заявила детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Она уточнила, что каждого эвакуированного ребенка она знает лично. Ранее в пресс-службе Львовой-Беловой сообщили, что на сегодня в общей сложности при содействии уполномоченного по правам ребенка в РФ уже около 350 детей-сирот Донбасса нашли приемных родителей в разных регионах России.
https://ria.ru/20230320/deti-1859305843.html
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Специальная военная операция на Украине, Общество, Донбасс, Мария Львова-Белова, Ситуация в ДНР и ЛНР, Россия
Львова-Белова рассказала о патронаже над эвакуированными из Донбасса детьми
Львова-Белова: детей, эвакуированных из Донбасса, продолжают вести после передачи в семью