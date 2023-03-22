Львова-Белова рассказала о патронаже над эвакуированными из Донбасса детьми

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"И не просто мы передали их в семью, но мы их дальше ведем. Все эти дети в фокусе нашего внимания, в фокусе внимания уполномоченных в регионах, куда эти дети попали. Поэтому мы не то, что их устроили и забыли про них. Нет. На протяжении сейчас уже года каждый из этих детей из этих семей находится под нашим патронажем", - сказал Львова-Белова в эфире "Первого канала".