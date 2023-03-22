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Эксперт рассказал, что могло бы помочь обойти валютные санкции США - РИА Новости, 22.03.2023
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12:00 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/dengi-1859733811.html
Эксперт рассказал, что могло бы помочь обойти валютные санкции США
Эксперт рассказал, что могло бы помочь обойти валютные санкции США - РИА Новости, 22.03.2023
Эксперт рассказал, что могло бы помочь обойти валютные санкции США
Обойти санкции США и снизить привязку к доллару Китаю, России и другим странам-партнерам помогло бы использование цифрового юаня, заявил РИА Новости эксперт... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T12:00
2023-03-22T12:00
экономика
россия
китай
сша
технологии
юань
доллар
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Обойти санкции США и снизить привязку к доллару Китаю, России и другим странам-партнерам помогло бы использование цифрового юаня, заявил РИА Новости эксперт Центра компетенций НТИ по большим данным МГУ и Российско-китайского научно-исследовательского центра цифровой экономики Софья Рязанова. Накануне президент РФ Владимир Путин на переговорах с китайским руководством в расширенном составе заявил, что Россия выступает за использование юаней в расчетах между Россией и странами Азии, Африки и Латинской Америки. "В целях упрощения финансовых взаиморасчетов возможно и введение цифровой китайской валюты, которая бы исключила привязку к доллару в рамках двусторонних отношений и поспособствовала либерализации мировой торговли", - отмечает Рязанова. В целом же как "традиционный" юань, так и его цифровая форма - это потенциальные инструменты, которые могут помочь и самому Китаю, и его странам-партнерам, в первую очередь России, снизить свою зависимость от нынешней международной финансовой системы, обойти финансовые санкции США и усилить влияние на разработку международных стандартов цифровых технологий, полагает эксперт. Плавный переход к использованию цифрового юаня возможен, прежде всего, среди стран "Пояса и пути", однако существуют сложности нормативно-правового характера и вопросов кибербезопасности, в то же время подчеркивает Рязанова. "Один пояс — один путь" — международная инициатива Китая, направленная на совершенствование существующих и создание новых торговых путей, транспортных и экономических коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки.
https://ria.ru/20230321/yuan-1859551307.html
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экономика, россия, китай, сша, технологии, юань, доллар
Экономика, Россия, Китай, США, Технологии, Юань, Доллар
Эксперт рассказал, что могло бы помочь обойти валютные санкции США

Эксперт Рязанова: обойти санкции США в мире помогло бы использование цифрового юаня

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗнак доллара на табло
Знак доллара на табло - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Обойти санкции США и снизить привязку к доллару Китаю, России и другим странам-партнерам помогло бы использование цифрового юаня, заявил РИА Новости эксперт Центра компетенций НТИ по большим данным МГУ и Российско-китайского научно-исследовательского центра цифровой экономики Софья Рязанова.
Накануне президент РФ Владимир Путин на переговорах с китайским руководством в расширенном составе заявил, что Россия выступает за использование юаней в расчетах между Россией и странами Азии, Африки и Латинской Америки.
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"В целях упрощения финансовых взаиморасчетов возможно и введение цифровой китайской валюты, которая бы исключила привязку к доллару в рамках двусторонних отношений и поспособствовала либерализации мировой торговли", - отмечает Рязанова.
В целом же как "традиционный" юань, так и его цифровая форма - это потенциальные инструменты, которые могут помочь и самому Китаю, и его странам-партнерам, в первую очередь России, снизить свою зависимость от нынешней международной финансовой системы, обойти финансовые санкции США и усилить влияние на разработку международных стандартов цифровых технологий, полагает эксперт.
Плавный переход к использованию цифрового юаня возможен, прежде всего, среди стран "Пояса и пути", однако существуют сложности нормативно-правового характера и вопросов кибербезопасности, в то же время подчеркивает Рязанова.
"Один пояс — один путь" — международная инициатива Китая, направленная на совершенствование существующих и создание новых торговых путей, транспортных и экономических коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки.
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