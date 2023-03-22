https://ria.ru/20230322/dakhau-1859868332.html

Дахау: история первой фабрики смерти

Дахау: история первой фабрики смерти - РИА Новости, 22.03.2023

Дахау: история первой фабрики смерти

Первую фабрику смерти в фашистской Германии построили в 1933 году сразу после прихода Гитлера к власти.

2023-03-22T18:13

2023-03-22T18:13

2023-03-22T18:13

видео

вторая мировая война (1939-1945)

германия

в мире

дахау

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В Дахау ссылали политических противников нацистского режима и тех, кто "вредил арийской расе". Именно здесь впервые начали проводить опыты над людьми. Большинство заключенных умирало в жутких мучениях. В Дахау разработали систему наказаний, которая позже была распространена на все нацистские концлагеря. Она была построена на физических и психологических издевательствах над узниками. 29 апреля 1945 года американские войска вошли в лагерь. Горы трупов привели их в ужас. В этот день они без суда и следствия казнили более 500 солдат СС, оставшихся в концлагере.

германия

дахау

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Дахау: история первой фабрики смерти Первую фабрику смерти в фашистской Германии построили в 1933 году сразу после прихода Гитлера к власти. В Дахау ссылали политических противников нацистского режима и тех, кто "вредил арийской расе". Именно здесь впервые начали проводить опыты над людьми. Большинство заключенных умирало в жутких мучениях. В Дахау разработали систему наказаний, которая позже была распространена на все нацистские концлагеря. Она была построена на физических и психологических издевательствах над узниками. 29 апреля 1945 года американские войска вошли в лагерь. Горы трупов привели их в ужас. В этот день они без суда и следствия казнили более 500 солдат СС, оставшихся в концлагере. 2023-03-22T18:13 true PT2M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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видео, вторая мировая война (1939-1945), германия, в мире, дахау, видео