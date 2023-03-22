https://ria.ru/20230322/dakhau-1859868332.html
Дахау: история первой фабрики смерти
Дахау: история первой фабрики смерти - РИА Новости, 22.03.2023
Дахау: история первой фабрики смерти
Первую фабрику смерти в фашистской Германии построили в 1933 году сразу после прихода Гитлера к власти.
2023-03-22T18:13
2023-03-22T18:13
2023-03-22T18:13
видео
вторая мировая война (1939-1945)
германия
в мире
дахау
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В Дахау ссылали политических противников нацистского режима и тех, кто "вредил арийской расе". Именно здесь впервые начали проводить опыты над людьми. Большинство заключенных умирало в жутких мучениях. В Дахау разработали систему наказаний, которая позже была распространена на все нацистские концлагеря. Она была построена на физических и психологических издевательствах над узниками. 29 апреля 1945 года американские войска вошли в лагерь. Горы трупов привели их в ужас. В этот день они без суда и следствия казнили более 500 солдат СС, оставшихся в концлагере.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Дахау: история первой фабрики смерти
Первую фабрику смерти в фашистской Германии построили в 1933 году сразу после прихода Гитлера к власти. В Дахау ссылали политических противников нацистского режима и тех, кто "вредил арийской расе". Именно здесь впервые начали проводить опыты над людьми. Большинство заключенных умирало в жутких мучениях. В Дахау разработали систему наказаний, которая позже была распространена на все нацистские концлагеря. Она была построена на физических и психологических издевательствах над узниками. 29 апреля 1945 года американские войска вошли в лагерь. Горы трупов привели их в ужас. В этот день они без суда и следствия казнили более 500 солдат СС, оставшихся в концлагере.
2023-03-22T18:13
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PT2M53S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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видео, вторая мировая война (1939-1945), германия, в мире, дахау, видео
Видео, Вторая мировая война (1939-1945), Германия, В мире, Дахау
Дахау: история первой фабрики смерти
Первую фабрику смерти в фашистской Германии построили в 1933 году сразу после прихода Гитлера к власти.