https://ria.ru/20230322/dakhau-1859231099.html

Концентрационный лагерь в Дахау

Концентрационный лагерь в Дахау - РИА Новости, 22.03.2023

Концентрационный лагерь в Дахау

Дахау – один из первых концентрационных лагерей на территории Германии. Основан 22 марта 1933 года на окраине города Дахау, неподалеку от Мюнхена. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T01:32

2023-03-22T01:32

2023-03-22T01:32

справки

дахау

германия

вторая мировая война (1939-1945)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859236988_0:174:2000:1299_1920x0_80_0_0_6e1116bb29a3def84321cf2cf55dd4a8.jpg

Дахау – один из первых концентрационных лагерей на территории Германии. Основан 22 марта 1933 года на окраине города Дахау, неподалеку от Мюнхена.Он стал первым "опытным полигоном", где отрабатывалась система наказаний и других форм физических и психологических издевательств над узниками. До начала Второй мировой войны (1939-1945) в Дахау содержались политические противники нацистского режима, прежде всего коммунисты, социалисты, оппозиционные режиму священнослужители и другие, а также а также евреи, цыгане, гомосексуалисты, уголовники и душевнобольные. В 1939 году концлагерь был расширен, имел около 125 лагерных отделений и так называемых внешних команд на южно-германских военных предприятиях. Дахау считался "образцовым лагерем", на его базе велась подготовка охранников и руководителей для других концлагерей, были сформированы первые подразделения СС "Мертвая голова". В 1942 году в Дахау были построены газовая камера и крематорий. В концлагере среди пленных вводились определенные различия. Так, политические заключенные имели на своей одежде красные треугольники, евреи – желтые, гомосексуалисты – розовые, уголовники – зеленые и так далее. Советских военнопленных использовали в качестве мишеней для обучения солдат новобранцев стрельбе, нередко их так и оставляли умирать на полигоне, либо отправляли в печь крематория еще живыми. Сотни узников стали учебными пособиями для неопытных студентов, обучавшихся хирургии. Здоровых узников часто наказывали и пытали, стараясь подавить волю и предотвратить выступления и волнения. Для наказаний в лагере имелись специальные станки, узников не жалели, так как бараки постоянно были переполнены. Во время войны Дахау приобрел зловещую известность как один из самых страшных концлагерей, в которых проводились медицинские эксперименты над заключенными, включая эксперименты по имитации пребывания людей на большой высоте, для чего использовалась декомпрессионная камера, эксперименты по заражению малярией и туберкулезом, эксперименты с переохлаждением организма, а также эксперименты по испытанию новых лекарств. Только в 1941-1942 годах там было проведено около 500 экспериментов над живыми людьми. В результате этих экспериментов сотни людей погибли или стали инвалидам. Заключенные Дахау также использовались на принудительных работах в лагере, на строительных объектах и на небольших ремесленных предприятиях. Кроме основного лагеря существовало свыше 30 крупных вспомогательных лагерей, в которых более 30 тысяч заключенных выпускали боеприпасы для немецкой армии на промышленных предприятиях, в том числе на производствах военно-химического концерна "ИГ Фарбениндустри". Предприятия концерна снабжали германскую армию важнейшими стратегическими материалами (синтетические каучук и бензин, взрывчатые вещества, военное снаряжение и прочие), а также производили отравляющие вещества, среди которых был газ циклон-Б, использовавшийся для умерщвления людей в газовых камерах. Тысячи пленных умирали от переутомления.За все время существования концлагеря Дахау через него прошли согласно регистрационным документам, 206 тысяч заключенных (реально около 250 тысяч человек) из 24 стран. Из них согласно документам лагерного учета, погибли 31951 человек (реальная цифра предположительно превышает 70 тысяч человек). Среди замученных – около 12 тысяч советских военнопленных. Около 140 тысяч заключенных были переведены в другие лагеря. В тяжелых условиях жестокого режима узники вели борьбу против фашистов. В лагере действовал подпольный Интернациональный комитет, в который входили национальные группы. Руководили им коммунисты и деятели социал-демократического движения, такие, как Оскар Мюллер (впоследствии вице-президент комитета борцов Сопротивления ФРГ), Раймон Прунье и Эдгар Франшо (Франция), Иосиф Лаушер (секретарь Венского горкома компартии Австрии, члeн ЦК), Франц Лаушер (члeн ЦК Австрийской компартии) и другие. Советский подпольный комитет в концлагере Дахау был образован осенью 1943 года.Его возглавил подполковник Илларион Панов. Кроме того, был создан военный отдел по подготовке вооруженного восстания, его руководителем стал генерал Сергей Вишневский. Центром подполья был лазарет, в котором работали выходцы из разных стран. Национальные и интернациональные организации заключенных спасали больных, устраивали акты саботажа, поддерживали контакты с немецкими и иностранными группами, действовавшими в других городах и лагерях Баварии. В связи с приближением войск союзников в апреле 1945 года комендант лагеря получил приказ рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, в котором предписывалось, чтобы ни один заключенный живым не попал в руки врага, а лагерь был уничтожен. Заключенных из лагеря стали эвакуировать. 26 апреля 1945 года почти семь тысяч человек из Дахау пешком отправили на юг к Тегернзее (местечко в предгорьях Альп примерно в 50 километрах южнее Мюнхена). Во время шестидневного марша любого, кто отставал или не мог идти дальше, расстреливали. Многие погибали от переохлаждения, голода или изнеможения. Утром 28 апреля 1945 года в городе Дахау подняла восстание подпольная группа, состоявшая из жителей города и бежавших ранее заключенных концлагеря. Им удалось занять городскую ратушу, но через несколько часов восстание было подавлено превосходящими силами гестапо. Однако оно способствовало тому, что фашисты не успели эвакуировать оставшихся заключенных из концлагеря. В связи с приближением войск союзников гитлеровцы пытались взорвать концлагерь вместе с узниками, но это им не удалось. 29 апреля в Дахау вошли американские войска.В момент освобождения в нем оставалось 30 тысяч узников. В начале мая 1945 года американские войска освободили выживших заключенных, отправленных на юг маршем смерти. После окончания Второй мировой войны комендант лагеря и члены охраны предстали перед Международным военным трибуналом в Нюрнберге. Осуществлявших в лагере медицинские эксперименты врачей также судили. Концлагерь Дахау американские войска после освобождения использовали в качестве лагеря для интернированных лиц, а с 1948 года в этом месте строилось временное жилье для беженцев. Сейчас на месте концлагеря расквартировано подразделение баварской полиции. После освобождения концлагеря бывшие узники дали клятву бороться против фашизма, в какой бы форме он ни проявлялся. Созданный Международный комитет узников Дахау (International Dachau Committee, CID) функционирует и по сей день. CID представляет всех бывших заключенных, выживших и пострадавших в лагере Дахау в период между 1933 и 1945 годами. Он ведет активную антифашистскую пропаганду, содержит Мемориальный комплекс (музей, архив, библиотека) Дахау. К своей деятельности CID привлекает и молодое поколение антифашистов. В 1960 году в Дахау был открыт памятник жертвам фашизма, а в 1965 году по инициативе CID и при поддержке правительства Баварии – мемориальный комплекс и музей. Ежегодно на бывшем плацу лагеря проходит митинг памяти "Никогда больше", когда в Дахау из многих стран приезжают оставшиеся в живых узники концлагеря. День памяти приурочен к 29 апреля. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

дахау

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, дахау, германия, вторая мировая война (1939-1945)