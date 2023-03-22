https://ria.ru/20230322/chasov_yar-1859740663.html

В Донецке оценили группировку ВСУ в Часове Яре в десятки тысяч военных

В Донецке оценили группировку ВСУ в Часове Яре в десятки тысяч военных - РИА Новости, 22.03.2023

В Донецке оценили группировку ВСУ в Часове Яре в десятки тысяч военных

Группировка украинских войск в районе города Часов Яр, откуда Киев периодически пытается контратаковать Артемовск, может насчитывать десятки тысяч человек,... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T12:17

2023-03-22T12:17

2023-03-22T12:35

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Группировка украинских войск в районе города Часов Яр, откуда Киев периодически пытается контратаковать Артемовск, может насчитывать десятки тысяч человек, заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.Ранее он же сообщал, что все подъездные дороги в Артемовск контролируются российской артиллерией, силы РФ контролируют порядка 70% города. При этом украинские войска пытаются контратаковать Артемовск и перебросить туда дополнительные резервы из Часов Яра."Украинский гарнизон в Артемовске насчитывает порядка 10 тысяч человек. Сейчас в районе Часов Яра противник сформировал достаточно серьезную группировку, это тоже несколько тысяч, возможно, это десятки тысяч", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1".Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои. Снабжение группировки противника в Артемовске, которая находится в оперативном окружении, идет через город Часов Яр.

https://ria.ru/20230318/pentagon-1858684724.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

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