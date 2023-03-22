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В Донецке оценили группировку ВСУ в Часове Яре в десятки тысяч военных - РИА Новости, 22.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:17 22.03.2023 (обновлено: 12:35 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/chasov_yar-1859740663.html
В Донецке оценили группировку ВСУ в Часове Яре в десятки тысяч военных
В Донецке оценили группировку ВСУ в Часове Яре в десятки тысяч военных - РИА Новости, 22.03.2023
В Донецке оценили группировку ВСУ в Часове Яре в десятки тысяч военных
Группировка украинских войск в районе города Часов Яр, откуда Киев периодически пытается контратаковать Артемовск, может насчитывать десятки тысяч человек,... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T12:17
2023-03-22T12:35
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
ян гагин
россия
украина
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Группировка украинских войск в районе города Часов Яр, откуда Киев периодически пытается контратаковать Артемовск, может насчитывать десятки тысяч человек, заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.Ранее он же сообщал, что все подъездные дороги в Артемовск контролируются российской артиллерией, силы РФ контролируют порядка 70% города. При этом украинские войска пытаются контратаковать Артемовск и перебросить туда дополнительные резервы из Часов Яра."Украинский гарнизон в Артемовске насчитывает порядка 10 тысяч человек. Сейчас в районе Часов Яра противник сформировал достаточно серьезную группировку, это тоже несколько тысяч, возможно, это десятки тысяч", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1".Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои. Снабжение группировки противника в Артемовске, которая находится в оперативном окружении, идет через город Часов Яр.
https://ria.ru/20230318/pentagon-1858684724.html
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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, ян гагин, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Ян Гагин, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Донецке оценили группировку ВСУ в Часове Яре в десятки тысяч военных

Советник Пушилина Гагин: в Часове Яре могут находиться десятки тысяч украинских военных

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные в городе Часов Яр
Украинские военные в городе Часов Яр - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные в городе Часов Яр. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Группировка украинских войск в районе города Часов Яр, откуда Киев периодически пытается контратаковать Артемовск, может насчитывать десятки тысяч человек, заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
Ранее он же сообщал, что все подъездные дороги в Артемовск контролируются российской артиллерией, силы РФ контролируют порядка 70% города. При этом украинские войска пытаются контратаковать Артемовск и перебросить туда дополнительные резервы из Часов Яра.
"Украинский гарнизон в Артемовске насчитывает порядка 10 тысяч человек. Сейчас в районе Часов Яра противник сформировал достаточно серьезную группировку, это тоже несколько тысяч, возможно, это десятки тысяч", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1".
Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои. Снабжение группировки противника в Артемовске, которая находится в оперативном окружении, идет через город Часов Яр.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасностьЯн ГагинРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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