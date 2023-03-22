https://ria.ru/20230322/britaniya-1859837574.html

В МИД предупредили о последствиях применения снарядов с ураном на Украине

В МИД предупредили о последствиях применения снарядов с ураном на Украине - РИА Новости, 22.03.2023

В МИД предупредили о последствиях применения снарядов с ураном на Украине

Применение на Украине боеприпасов с обедненным ураном грозит тяжелыми последствиями для людей и окружающей среды, заявила официальный представитель МИД Мария... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T17:02

2023-03-22T17:02

2023-03-22T18:05

специальная военная операция на украине

в мире

украина

великобритания

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859846418_73:97:2400:1406_1920x0_80_0_0_8cd82697cd990007d8154a8c5f9e0764.jpg

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Применение на Украине боеприпасов с обедненным ураном грозит тяжелыми последствиями для людей и окружающей среды, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24". Она отметила, что использование этого оружия не только представляет опасность для мирных жителей и военнослужащих, но и приводит к долговременному загрязнению почвы. Захарова подчеркнула, что такой шаг станет миной замедленного действия. По ее словам, необходимо уточнить у специалистов, сколько времени занимает процесс дезактивации зараженной земли. "Это процесс, который длится десятилетиями, и, я напомню, он требует знаний, огромных средств, вложений и так далее. Кто этим будет заниматься? Британцы? Конечно, нет! Они никогда этим не занимались", — сказала представитель МИД. Накануне замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон, помимо танков Challenger 2, передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.При использовании снарядов с обедненным ураном на местности оседает радиоактивная пыль, она чрезвычайно токсична и не поддается дезактивации. Применение таких боеприпасов может приводить к вспышкам онкологических заболеваний. Американские войска использовали снаряды с обедненным ураном во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году, при бомбардировках Югославии в 1999-м и после вторжения в Ирак в 2003-м.Президент России Владимир Путин предупредил, что Москва отреагирует на такие поставки соответствующим образом.

https://ria.ru/20230321/uran-1859553692.html

https://ria.ru/20230322/snaryady-1859748215.html

украина

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, великобритания, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)