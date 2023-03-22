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В МИД предупредили о последствиях применения снарядов с ураном на Украине - РИА Новости, 22.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:02 22.03.2023 (обновлено: 18:05 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/britaniya-1859837574.html
В МИД предупредили о последствиях применения снарядов с ураном на Украине
В МИД предупредили о последствиях применения снарядов с ураном на Украине - РИА Новости, 22.03.2023
В МИД предупредили о последствиях применения снарядов с ураном на Украине
Применение на Украине боеприпасов с обедненным ураном грозит тяжелыми последствиями для людей и окружающей среды, заявила официальный представитель МИД Мария... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T17:02
2023-03-22T18:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Применение на Украине боеприпасов с обедненным ураном грозит тяжелыми последствиями для людей и окружающей среды, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24". Она отметила, что использование этого оружия не только представляет опасность для мирных жителей и военнослужащих, но и приводит к долговременному загрязнению почвы. Захарова подчеркнула, что такой шаг станет миной замедленного действия. По ее словам, необходимо уточнить у специалистов, сколько времени занимает процесс дезактивации зараженной земли. "Это процесс, который длится десятилетиями, и, я напомню, он требует знаний, огромных средств, вложений и так далее. Кто этим будет заниматься? Британцы? Конечно, нет! Они никогда этим не занимались", — сказала представитель МИД. Накануне замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон, помимо танков Challenger 2, передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.При использовании снарядов с обедненным ураном на местности оседает радиоактивная пыль, она чрезвычайно токсична и не поддается дезактивации. Применение таких боеприпасов может приводить к вспышкам онкологических заболеваний. Американские войска использовали снаряды с обедненным ураном во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году, при бомбардировках Югославии в 1999-м и после вторжения в Ирак в 2003-м.Президент России Владимир Путин предупредил, что Москва отреагирует на такие поставки соответствующим образом.
https://ria.ru/20230321/uran-1859553692.html
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в мире, украина, великобритания, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД предупредили о последствиях применения снарядов с ураном на Украине

Захарова усомнилась, что Британия будет очищать украинскую почву, зараженную ураном

© Фото : Crown CopyrightБританский основной боевой танк Challenger 2
Британский основной боевой танк Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© Фото : Crown Copyright
Британский основной боевой танк Challenger 2. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Применение на Украине боеприпасов с обедненным ураном грозит тяжелыми последствиями для людей и окружающей среды, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
Она отметила, что использование этого оружия не только представляет опасность для мирных жителей и военнослужащих, но и приводит к долговременному загрязнению почвы. Захарова подчеркнула, что такой шаг станет миной замедленного действия. По ее словам, необходимо уточнить у специалистов, сколько времени занимает процесс дезактивации зараженной земли.
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"Это процесс, который длится десятилетиями, и, я напомню, он требует знаний, огромных средств, вложений и так далее. Кто этим будет заниматься? Британцы? Конечно, нет! Они никогда этим не занимались", — сказала представитель МИД.
Накануне замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон, помимо танков Challenger 2, передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.
При использовании снарядов с обедненным ураном на местности оседает радиоактивная пыль, она чрезвычайно токсична и не поддается дезактивации. Применение таких боеприпасов может приводить к вспышкам онкологических заболеваний. Американские войска использовали снаряды с обедненным ураном во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году, при бомбардировках Югославии в 1999-м и после вторжения в Ирак в 2003-м.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВеликобританияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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