https://ria.ru/20230322/britaniya-1859797849.html

МИД: заверения Британии в приверженности восстановлению Украины никчемны

МИД: заверения Британии в приверженности восстановлению Украины никчемны - РИА Новости, 22.03.2023

МИД: заверения Британии в приверженности восстановлению Украины никчемны

Британцы расписались в желании вывести на новый уровень противостояние на Украине, заявили в пятницу в МИД РФ, комментируя намерение Лондона передать Киеву... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T15:20

2023-03-22T15:20

2023-03-22T15:34

специальная военная операция на украине

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

политика

великобритания

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Британцы расписались в желании вывести на новый уровень противостояние на Украине, заявили в пятницу в МИД РФ, комментируя намерение Лондона передать Киеву боеприпасы с обедненным ураном."Рассматриваем заявление заместителя министра обороны Великобритании Аннабель Голди о планах британской стороны поставлять Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном для танков "Challenger II" как очередное подтверждение намерения Лондона быть в авангарде лагеря российских недоброжелателей. Тем самым англосаксы публично расписались в желании вывести на новый уровень противостояние на Украине. Налицо и никчемность заверений властей Великобритании в приверженности "восстановлению" этой страны после конфликта", - говорится в заявлении на сайте министерства."Столь откровенное в своем цинизме поведение британской стороны вновь наглядно демонстрирует, кто является истинным агрессором и разжигателем конфликта на Украине. Нарушая основополагающие нормы международного права, Лондон не должен забывать, что ему придется нести за это всю полноту ответственности", - подчеркнули в МИД.

https://ria.ru/20230322/ukraina-1859699445.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, политика, великобритания