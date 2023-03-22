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МИД: заверения Британии в приверженности восстановлению Украины никчемны - РИА Новости, 22.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:20 22.03.2023 (обновлено: 15:34 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/britaniya-1859797849.html
МИД: заверения Британии в приверженности восстановлению Украины никчемны
МИД: заверения Британии в приверженности восстановлению Украины никчемны - РИА Новости, 22.03.2023
МИД: заверения Британии в приверженности восстановлению Украины никчемны
Британцы расписались в желании вывести на новый уровень противостояние на Украине, заявили в пятницу в МИД РФ, комментируя намерение Лондона передать Киеву... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T15:20
2023-03-22T15:34
специальная военная операция на украине
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
политика
великобритания
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Британцы расписались в желании вывести на новый уровень противостояние на Украине, заявили в пятницу в МИД РФ, комментируя намерение Лондона передать Киеву боеприпасы с обедненным ураном."Рассматриваем заявление заместителя министра обороны Великобритании Аннабель Голди о планах британской стороны поставлять Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном для танков "Challenger II" как очередное подтверждение намерения Лондона быть в авангарде лагеря российских недоброжелателей. Тем самым англосаксы публично расписались в желании вывести на новый уровень противостояние на Украине. Налицо и никчемность заверений властей Великобритании в приверженности "восстановлению" этой страны после конфликта", - говорится в заявлении на сайте министерства."Столь откровенное в своем цинизме поведение британской стороны вновь наглядно демонстрирует, кто является истинным агрессором и разжигателем конфликта на Украине. Нарушая основополагающие нормы международного права, Лондон не должен забывать, что ему придется нести за это всю полноту ответственности", - подчеркнули в МИД.
https://ria.ru/20230322/ukraina-1859699445.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, политика, великобритания
Специальная военная операция на Украине, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Украина, Политика, Великобритания
МИД: заверения Британии в приверженности восстановлению Украины никчемны

МИД: налицо никчемность заверений Британии в приверженности восстановлению Украины

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Британцы расписались в желании вывести на новый уровень противостояние на Украине, заявили в пятницу в МИД РФ, комментируя намерение Лондона передать Киеву боеприпасы с обедненным ураном.
"Рассматриваем заявление заместителя министра обороны Великобритании Аннабель Голди о планах британской стороны поставлять Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном для танков "Challenger II" как очередное подтверждение намерения Лондона быть в авангарде лагеря российских недоброжелателей. Тем самым англосаксы публично расписались в желании вывести на новый уровень противостояние на Украине. Налицо и никчемность заверений властей Великобритании в приверженности "восстановлению" этой страны после конфликта", - говорится в заявлении на сайте министерства.
"Столь откровенное в своем цинизме поведение британской стороны вновь наглядно демонстрирует, кто является истинным агрессором и разжигателем конфликта на Украине. Нарушая основополагающие нормы международного права, Лондон не должен забывать, что ему придется нести за это всю полноту ответственности", - подчеркнули в МИД.
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