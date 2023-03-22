https://ria.ru/20230322/borba-1859837980.html
В Липецкой области построили школу борьбы за 140 миллионов рублей
В Липецкой области построили школу борьбы за 140 миллионов рублей - РИА Новости, 22.03.2023
В Липецкой области построили школу борьбы за 140 миллионов рублей
Строительство здания школы борьбы завершилось в деревне Хмелинец Елецкого района Липецкой области, оно велось в рамках двух проектов – регионального "Спорт –... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T17:03
2023-03-22T17:03
2023-03-22T17:03
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
елецкий район
спорт
борьба
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ЛИПЕЦК, 22 мар – РИА Новости. Строительство здания школы борьбы завершилось в деревне Хмелинец Елецкого района Липецкой области, оно велось в рамках двух проектов – регионального "Спорт – норма жизни" и национального "Демография", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.Он отметил, что площадь школы составит более одной тысячи квадратных метров. На реализацию этого проекта, в общей сложности, было выделено почти 140 миллионов рублей из федерального, регионального и муниципального бюджетов.По словам Артамонова, в специально оборудованном борцовском зале одновременно могут тренироваться 45 спортсменов. Там же будут проходить масштабные соревнования. В здании предусмотрены удобные помещения для персонала, медиков, зрителей. Рядом со школой появится комфортная гостиница и спортивный интернат для юных борцов. Открытие школы состоится после того, как подрядчик завершит благоустройство прилегающей к школе территории."Спорт должен быть нормой жизни большинства жителей региона. Для этого необходимо создавать много спортобъектов хорошего уровня. Если они будут привлекать не только липчан, но и представителей из других регионов – тоже замечательно. Это будет работать на имидж области, а также поднимет престиж физической активности в глазах тех, кто до последнего откладывает занятия и тренировки", – считает Артамонов.
https://ria.ru/20230210/sport-1851090940.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, елецкий район, спорт, борьба
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Елецкий район, Спорт, Борьба
ЛИПЕЦК, 22 мар – РИА Новости. Строительство здания школы борьбы завершилось в деревне Хмелинец Елецкого района Липецкой области, оно велось в рамках двух проектов – регионального "Спорт – норма жизни" и национального "Демография", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что площадь школы составит более одной тысячи квадратных метров. На реализацию этого проекта, в общей сложности, было выделено почти 140 миллионов рублей из федерального, регионального и муниципального бюджетов.
По словам Артамонова, в специально оборудованном борцовском зале одновременно могут тренироваться 45 спортсменов. Там же будут проходить масштабные соревнования. В здании предусмотрены удобные помещения для персонала, медиков, зрителей. Рядом со школой появится комфортная гостиница и спортивный интернат для юных борцов. Открытие школы состоится после того, как подрядчик завершит благоустройство прилегающей к школе территории.
"Спорт должен быть нормой жизни большинства жителей региона. Для этого необходимо создавать много спортобъектов хорошего уровня. Если они будут привлекать не только липчан, но и представителей из других регионов – тоже замечательно. Это будет работать на имидж области, а также поднимет престиж физической активности в глазах тех, кто до последнего откладывает занятия и тренировки", – считает Артамонов
.
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