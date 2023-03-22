https://ria.ru/20230322/borba-1859837980.html

В Липецкой области построили школу борьбы за 140 миллионов рублей

В Липецкой области построили школу борьбы за 140 миллионов рублей - РИА Новости, 22.03.2023

В Липецкой области построили школу борьбы за 140 миллионов рублей

Строительство здания школы борьбы завершилось в деревне Хмелинец Елецкого района Липецкой области, оно велось в рамках двух проектов – регионального "Спорт –... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T17:03

2023-03-22T17:03

2023-03-22T17:03

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

елецкий район

спорт

борьба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859833841_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_f44f58101eae1468b81e2fd82d3492c8.jpg

ЛИПЕЦК, 22 мар – РИА Новости. Строительство здания школы борьбы завершилось в деревне Хмелинец Елецкого района Липецкой области, оно велось в рамках двух проектов – регионального "Спорт – норма жизни" и национального "Демография", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.Он отметил, что площадь школы составит более одной тысячи квадратных метров. На реализацию этого проекта, в общей сложности, было выделено почти 140 миллионов рублей из федерального, регионального и муниципального бюджетов.По словам Артамонова, в специально оборудованном борцовском зале одновременно могут тренироваться 45 спортсменов. Там же будут проходить масштабные соревнования. В здании предусмотрены удобные помещения для персонала, медиков, зрителей. Рядом со школой появится комфортная гостиница и спортивный интернат для юных борцов. Открытие школы состоится после того, как подрядчик завершит благоустройство прилегающей к школе территории."Спорт должен быть нормой жизни большинства жителей региона. Для этого необходимо создавать много спортобъектов хорошего уровня. Если они будут привлекать не только липчан, но и представителей из других регионов – тоже замечательно. Это будет работать на имидж области, а также поднимет престиж физической активности в глазах тех, кто до последнего откладывает занятия и тренировки", – считает Артамонов.

https://ria.ru/20230210/sport-1851090940.html

липецкая область

елецкий район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, елецкий район, спорт, борьба