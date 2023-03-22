США не поставляют Киеву боеприпасы с ураном, утверждают в Белом доме
В Белом доме утверждают, что США не поставляют боеприпасы с обедненным ураном на Украину
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. США не посылают на Украину боеприпасы с обедненным ураном, но уверены в том, что они не несут радиоактивной угрозы, об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби.
"Обычно мы не раскрываем подробности о направляемых боеприпасах, но мы не поставляем боеприпасы с обедненным ураном", - сказал представитель Белого дома. Вместе с тем, он заявил со ссылкой на "исследования", что это вооружение "не радиоактивно". "Это вооружение обычного типа и используется уже десятилетиями", - сказал представитель администрации США.
По словам Кирби, снаряды с обедненным ураном применяются ввиду высокой пробивной способности и предложил РФ вывести войска с Украины для устранения ее озабоченностей на этот счет. "Если Россия обеспокоена благополучием своих танков и танкистов, лучший способ обеспечить ее - вывести их с территории Украины", - сказал Кирби.
"Россия просто не хочет, чтобы Украина уничтожала их танки - вот их реальное опасение", - сказал представитель Белого дома, комментируя заявление МИД России в связи с заявленным накануне намерением Великобритании передать Украине снаряды с сердечником из обедненного урана.
Президент России Владимир Путин, говоря об этой инициативе, заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом, и что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если подобное произойдет, то это плохо кончится для Лондона. Официальный представитель ведомства Мария Захарова охарактеризовала применение снарядов с обедненным ураном как проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется.