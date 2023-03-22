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США не поставляют Киеву боеприпасы с ураном, утверждают в Белом доме - РИА Новости, 22.03.2023
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23:30 22.03.2023 (обновлено: 23:32 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/boepripasy-1859918192.html
США не поставляют Киеву боеприпасы с ураном, утверждают в Белом доме
США не поставляют Киеву боеприпасы с ураном, утверждают в Белом доме - РИА Новости, 22.03.2023
США не поставляют Киеву боеприпасы с ураном, утверждают в Белом доме
США не посылают на Украину боеприпасы с обедненным ураном, но уверены в том, что они не несут радиоактивной угрозы, об этом заявил представитель Белого дома... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T23:30
2023-03-22T23:32
в мире
россия
украина
сша
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. США не посылают на Украину боеприпасы с обедненным ураном, но уверены в том, что они не несут радиоактивной угрозы, об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби. "Обычно мы не раскрываем подробности о направляемых боеприпасах, но мы не поставляем боеприпасы с обедненным ураном", - сказал представитель Белого дома. Вместе с тем, он заявил со ссылкой на "исследования", что это вооружение "не радиоактивно". "Это вооружение обычного типа и используется уже десятилетиями", - сказал представитель администрации США. По словам Кирби, снаряды с обедненным ураном применяются ввиду высокой пробивной способности и предложил РФ вывести войска с Украины для устранения ее озабоченностей на этот счет. "Если Россия обеспокоена благополучием своих танков и танкистов, лучший способ обеспечить ее - вывести их с территории Украины", - сказал Кирби. "Россия просто не хочет, чтобы Украина уничтожала их танки - вот их реальное опасение", - сказал представитель Белого дома, комментируя заявление МИД России в связи с заявленным накануне намерением Великобритании передать Украине снаряды с сердечником из обедненного урана. Президент России Владимир Путин, говоря об этой инициативе, заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом, и что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если подобное произойдет, то это плохо кончится для Лондона. Официальный представитель ведомства Мария Захарова охарактеризовала применение снарядов с обедненным ураном как проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется.
https://ria.ru/20230321/konflikt-1859501243.html
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в мире, россия, украина, сша, джон кирби
В мире, Россия, Украина, США, Джон Кирби
США не поставляют Киеву боеприпасы с ураном, утверждают в Белом доме

В Белом доме утверждают, что США не поставляют боеприпасы с обедненным ураном на Украину

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. США не посылают на Украину боеприпасы с обедненным ураном, но уверены в том, что они не несут радиоактивной угрозы, об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби.
"Обычно мы не раскрываем подробности о направляемых боеприпасах, но мы не поставляем боеприпасы с обедненным ураном", - сказал представитель Белого дома. Вместе с тем, он заявил со ссылкой на "исследования", что это вооружение "не радиоактивно". "Это вооружение обычного типа и используется уже десятилетиями", - сказал представитель администрации США.
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По словам Кирби, снаряды с обедненным ураном применяются ввиду высокой пробивной способности и предложил РФ вывести войска с Украины для устранения ее озабоченностей на этот счет. "Если Россия обеспокоена благополучием своих танков и танкистов, лучший способ обеспечить ее - вывести их с территории Украины", - сказал Кирби.
"Россия просто не хочет, чтобы Украина уничтожала их танки - вот их реальное опасение", - сказал представитель Белого дома, комментируя заявление МИД России в связи с заявленным накануне намерением Великобритании передать Украине снаряды с сердечником из обедненного урана.
Президент России Владимир Путин, говоря об этой инициативе, заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом, и что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если подобное произойдет, то это плохо кончится для Лондона. Официальный представитель ведомства Мария Захарова охарактеризовала применение снарядов с обедненным ураном как проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется.
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