https://ria.ru/20230322/boepripasy-1859918192.html

США не поставляют Киеву боеприпасы с ураном, утверждают в Белом доме

США не поставляют Киеву боеприпасы с ураном, утверждают в Белом доме - РИА Новости, 22.03.2023

США не поставляют Киеву боеприпасы с ураном, утверждают в Белом доме

США не посылают на Украину боеприпасы с обедненным ураном, но уверены в том, что они не несут радиоактивной угрозы, об этом заявил представитель Белого дома... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T23:30

2023-03-22T23:30

2023-03-22T23:32

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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. США не посылают на Украину боеприпасы с обедненным ураном, но уверены в том, что они не несут радиоактивной угрозы, об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби. "Обычно мы не раскрываем подробности о направляемых боеприпасах, но мы не поставляем боеприпасы с обедненным ураном", - сказал представитель Белого дома. Вместе с тем, он заявил со ссылкой на "исследования", что это вооружение "не радиоактивно". "Это вооружение обычного типа и используется уже десятилетиями", - сказал представитель администрации США. По словам Кирби, снаряды с обедненным ураном применяются ввиду высокой пробивной способности и предложил РФ вывести войска с Украины для устранения ее озабоченностей на этот счет. "Если Россия обеспокоена благополучием своих танков и танкистов, лучший способ обеспечить ее - вывести их с территории Украины", - сказал Кирби. "Россия просто не хочет, чтобы Украина уничтожала их танки - вот их реальное опасение", - сказал представитель Белого дома, комментируя заявление МИД России в связи с заявленным накануне намерением Великобритании передать Украине снаряды с сердечником из обедненного урана. Президент России Владимир Путин, говоря об этой инициативе, заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом, и что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если подобное произойдет, то это плохо кончится для Лондона. Официальный представитель ведомства Мария Захарова охарактеризовала применение снарядов с обедненным ураном как проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется.

https://ria.ru/20230321/konflikt-1859501243.html

https://ria.ru/20230322/ukraina-1859701980.html

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