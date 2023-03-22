https://ria.ru/20230322/boepripasy-1859890916.html

Постпредство России в Женеве осудило передачу боеприпасов с ураном Киеву

Постпредство России в Женеве осудило передачу боеприпасов с ураном Киеву - РИА Новости, 22.03.2023

Постпредство России в Женеве осудило передачу боеприпасов с ураном Киеву

Лондон подталкивает Киев к эскалации конфликта с Россией поставками боеприпасов с обедненным ураном, применение боеприпасов с радиоактивными компонентами не... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T19:45

2023-03-22T19:45

2023-03-22T20:26

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ЖЕНЕВА, 22 мар – РИА Новости. Лондон подталкивает Киев к эскалации конфликта с Россией поставками боеприпасов с обедненным ураном, применение боеприпасов с радиоактивными компонентами не останется без ответа, говорится в заявлении постпредства РФ при ООН в Женеве."Провоцируя Киевский режим на применение боеприпасов с ядерным компонентом, Лондон подталкивает нынешние власти Украины к дальнейшему затягиванию и эскалации конфликта с Россией, не считаясь со страданиями и жертвами среди мирного населения", - сказано в документе.Дипмиссия считает, что такой шаг не оставляет Киеву шансов на политико-дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины.Постоянное представительство РФ в ООН в Женеве напоминает, что использование боеприпасов с обедненным ураном является нормой и обычным делом при проведении боевых операций британскими военными."Это подтверждается не только их широким применением в ходе прошлых военных кампаний с участием Великобритании, но и негативной позицией Лондона в отношении резолюции "Последствия применения оружия и боеприпасов, содержащих обеднённый уран", принимаемой Генассамблеей ООН с 2007 года", - уточняет дипмиссия.Во вторник замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон передаст Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран. Президент РФ Владимир Путин, говоря об этой инициативе, сказал, что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле". Глава МИД России Сергей Лавров назвал подобные поставки шагом к серьезной эскалации.Ранее доктор в области геоэкологической инженерии из Колорадской горной школы в США Суад Аль-Аззави заявила, что использование американскими военными в Ираке белого фосфора и обедненного урана привело к шестикратному увеличению числа случаев рака и заболеваний, связанных с радиоактивностью.

https://ria.ru/20230322/uran-1859770016.html

https://ria.ru/20230322/uran-1859758475.html

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