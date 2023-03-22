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Постпредство России в Женеве осудило передачу боеприпасов с ураном Киеву - РИА Новости, 22.03.2023
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19:45 22.03.2023 (обновлено: 20:26 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/boepripasy-1859890916.html
Постпредство России в Женеве осудило передачу боеприпасов с ураном Киеву
Постпредство России в Женеве осудило передачу боеприпасов с ураном Киеву - РИА Новости, 22.03.2023
Постпредство России в Женеве осудило передачу боеприпасов с ураном Киеву
Лондон подталкивает Киев к эскалации конфликта с Россией поставками боеприпасов с обедненным ураном, применение боеприпасов с радиоактивными компонентами не... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T19:45
2023-03-22T20:26
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ЖЕНЕВА, 22 мар – РИА Новости. Лондон подталкивает Киев к эскалации конфликта с Россией поставками боеприпасов с обедненным ураном, применение боеприпасов с радиоактивными компонентами не останется без ответа, говорится в заявлении постпредства РФ при ООН в Женеве."Провоцируя Киевский режим на применение боеприпасов с ядерным компонентом, Лондон подталкивает нынешние власти Украины к дальнейшему затягиванию и эскалации конфликта с Россией, не считаясь со страданиями и жертвами среди мирного населения", - сказано в документе.Дипмиссия считает, что такой шаг не оставляет Киеву шансов на политико-дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины.Постоянное представительство РФ в ООН в Женеве напоминает, что использование боеприпасов с обедненным ураном является нормой и обычным делом при проведении боевых операций британскими военными."Это подтверждается не только их широким применением в ходе прошлых военных кампаний с участием Великобритании, но и негативной позицией Лондона в отношении резолюции "Последствия применения оружия и боеприпасов, содержащих обеднённый уран", принимаемой Генассамблеей ООН с 2007 года", - уточняет дипмиссия.Во вторник замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон передаст Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран. Президент РФ Владимир Путин, говоря об этой инициативе, сказал, что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле". Глава МИД России Сергей Лавров назвал подобные поставки шагом к серьезной эскалации.Ранее доктор в области геоэкологической инженерии из Колорадской горной школы в США Суад Аль-Аззави заявила, что использование американскими военными в Ираке белого фосфора и обедненного урана привело к шестикратному увеличению числа случаев рака и заболеваний, связанных с радиоактивностью.
https://ria.ru/20230322/uran-1859770016.html
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в мире, россия, украина, великобритания, оон, женева (город)
В мире, Россия, Украина, Великобритания, ООН, Женева (город)
Постпредство России в Женеве осудило передачу боеприпасов с ураном Киеву

Постпредство в Женеве: Лондон подталкивает Киев к эскалации, поставляя боеприпасы с ураном

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание постпредства России при ООН в Женеве
Здание постпредства России при ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание постпредства России при ООН в Женеве . Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 22 мар – РИА Новости. Лондон подталкивает Киев к эскалации конфликта с Россией поставками боеприпасов с обедненным ураном, применение боеприпасов с радиоактивными компонентами не останется без ответа, говорится в заявлении постпредства РФ при ООН в Женеве.
"Провоцируя Киевский режим на применение боеприпасов с ядерным компонентом, Лондон подталкивает нынешние власти Украины к дальнейшему затягиванию и эскалации конфликта с Россией, не считаясь со страданиями и жертвами среди мирного населения", - сказано в документе.
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Дипмиссия считает, что такой шаг не оставляет Киеву шансов на политико-дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины.
«
"В Лондоне и Киеве должны осознавать, что безрассудные и крайне опасные шаги, направленные на дальнейшее обострение кризиса вокруг Украины путем поставок и применения боеприпасов с ядерным компонентом, не останутся без соответствующей реакции со стороны России", - добавляется в заявлении.
Постоянное представительство РФ в ООН в Женеве напоминает, что использование боеприпасов с обедненным ураном является нормой и обычным делом при проведении боевых операций британскими военными.
"Это подтверждается не только их широким применением в ходе прошлых военных кампаний с участием Великобритании, но и негативной позицией Лондона в отношении резолюции "Последствия применения оружия и боеприпасов, содержащих обеднённый уран", принимаемой Генассамблеей ООН с 2007 года", - уточняет дипмиссия.
Во вторник замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон передаст Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран. Президент РФ Владимир Путин, говоря об этой инициативе, сказал, что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле". Глава МИД России Сергей Лавров назвал подобные поставки шагом к серьезной эскалации.
Ранее доктор в области геоэкологической инженерии из Колорадской горной школы в США Суад Аль-Аззави заявила, что использование американскими военными в Ираке белого фосфора и обедненного урана привело к шестикратному увеличению числа случаев рака и заболеваний, связанных с радиоактивностью.
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