https://ria.ru/20230322/boepripasy-1859688116.html

Британцы устыдились решения Лондона передать урановые боеприпасы ВСУ

Британцы устыдились решения Лондона передать урановые боеприпасы ВСУ - РИА Новости, 22.03.2023

Британцы устыдились решения Лондона передать урановые боеприпасы ВСУ

Решение правительства Великобритании передать ВСУ снаряды с обедненным ураном вызвало волну негодования среди читателей газеты Daily Mail. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T09:56

2023-03-22T09:56

2023-03-22T12:18

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Решение правительства Великобритании передать ВСУ снаряды с обедненным ураном вызвало волну негодования среди читателей газеты Daily Mail.Пользователи портала обвинили элиты королевства в желании только усугубить конфликт такими поставками."Мне страшно. Правительство Великобритании сошло с ума, отправляя снаряды с ураном на это гиблое дело. Они втягивают нас все глубже в конфликт, пытаясь угодить янки", — отметил Blue Light."Великобритания поставит обедненный уран. <...> Какие тогда правила и ценности остались у нас? Отравить землю, отравить людей, отравить нерожденных детей и создать уродства. <...> Грязная бомба, и она будет из Великобритании. Стыдно за эту страну и ее полное подчинение преступным идиотам из США. Зачем нам тогда нужен парламент?" — посетовал Arrogant and corrupt."Спасибо Зеленскому за то, что втянул нас", — пожаловался Jemimalawlor."Пожалуйста, не вмешивайтесь. Это не наша война", — прокомментировал AngryKitty.Накануне замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон, помимо танков Challenger 2, передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.Президент России Владимир Путин предупредил, что Москва отреагирует на такие поставки соответствующим образом.Американские войска использовали снаряды с обедненным ураном во время операции "Буря в пустыне", при бомбардировках Югославии и во время вторжения в Ирак в 2003 году. Как отмечали специалисты, это может привести к вспышкам онкологических заболеваний. По словам военного эксперта Константина Сивкова, применение таких снарядов следует рассматривать как "грязное оружие": урановая пыль, оседающая на местности, радиоактивна, чрезвычайно токсична и не поддается дезактивации.

https://ria.ru/20230321/uran-1859610059.html

https://ria.ru/20230320/irak-1859261395.html

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в мире, великобритания, россия, вооруженные силы украины, украина