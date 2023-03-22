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Британцы устыдились решения Лондона передать урановые боеприпасы ВСУ
Британцы устыдились решения Лондона передать урановые боеприпасы ВСУ - РИА Новости, 22.03.2023
Британцы устыдились решения Лондона передать урановые боеприпасы ВСУ
Решение правительства Великобритании передать ВСУ снаряды с обедненным ураном вызвало волну негодования среди читателей газеты Daily Mail. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T09:56
2023-03-22T09:56
2023-03-22T12:18
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Решение правительства Великобритании передать ВСУ снаряды с обедненным ураном вызвало волну негодования среди читателей газеты Daily Mail.Пользователи портала обвинили элиты королевства в желании только усугубить конфликт такими поставками."Мне страшно. Правительство Великобритании сошло с ума, отправляя снаряды с ураном на это гиблое дело. Они втягивают нас все глубже в конфликт, пытаясь угодить янки", — отметил Blue Light."Великобритания поставит обедненный уран. <...> Какие тогда правила и ценности остались у нас? Отравить землю, отравить людей, отравить нерожденных детей и создать уродства. <...> Грязная бомба, и она будет из Великобритании. Стыдно за эту страну и ее полное подчинение преступным идиотам из США. Зачем нам тогда нужен парламент?" — посетовал Arrogant and corrupt."Спасибо Зеленскому за то, что втянул нас", — пожаловался Jemimalawlor."Пожалуйста, не вмешивайтесь. Это не наша война", — прокомментировал AngryKitty.Накануне замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон, помимо танков Challenger 2, передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.Президент России Владимир Путин предупредил, что Москва отреагирует на такие поставки соответствующим образом.Американские войска использовали снаряды с обедненным ураном во время операции "Буря в пустыне", при бомбардировках Югославии и во время вторжения в Ирак в 2003 году. Как отмечали специалисты, это может привести к вспышкам онкологических заболеваний. По словам военного эксперта Константина Сивкова, применение таких снарядов следует рассматривать как "грязное оружие": урановая пыль, оседающая на местности, радиоактивна, чрезвычайно токсична и не поддается дезактивации.
https://ria.ru/20230321/uran-1859610059.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, великобритания, россия, вооруженные силы украины, украина
В мире, Великобритания, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
Британцы устыдились решения Лондона передать урановые боеприпасы ВСУ
Читатели Daily Mail осудили передачу Великобританией снарядов с обедненным ураном Украине
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости.
Решение правительства Великобритании передать ВСУ снаряды с обедненным ураном вызвало волну негодования среди читателей газеты Daily Mail
.
Пользователи портала обвинили элиты королевства в желании только усугубить конфликт такими поставками.
ООН обеспокоилась применением обедненного урана на Украине
"Мне страшно. Правительство Великобритании сошло с ума, отправляя снаряды с ураном на это гиблое дело. Они втягивают нас все глубже в конфликт, пытаясь угодить янки", — отметил Blue Light.
«
"Нами управляют идиоты. Не наша война, не наша страна, не наша ответственность, но страдать будем мы", — написал RaumTCUK.
"Великобритания поставит обедненный уран. <...> Какие тогда правила и ценности остались у нас? Отравить землю, отравить людей, отравить нерожденных детей и создать уродства. <...> Грязная бомба, и она будет из Великобритании. Стыдно за эту страну и ее полное подчинение преступным идиотам из США
. Зачем нам тогда нужен парламент?" — посетовал Arrogant and corrupt.
"Спасибо Зеленскому за то, что втянул нас", — пожаловался Jemimalawlor.
"Пожалуйста, не вмешивайтесь. Это не наша война", — прокомментировал AngryKitty.
«
"Почему мы должны совать свой нос в дела других стран? У нас достаточно проблем и недостаточно финансируемая армия. <...> Зачем продолжать раздражать медведя, <...> почему мы поддерживаем войну, а не стремимся к миру..." — подытожил hunniebee66.
Накануне замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон, помимо танков Challenger 2, передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.
Президент России Владимир Путин
предупредил, что Москва отреагирует на такие поставки соответствующим образом.
Американские войска использовали снаряды с обедненным ураном во время операции "Буря в пустыне", при бомбардировках Югославии
и во время вторжения в Ирак
в 2003 году. Как отмечали специалисты, это может привести к вспышкам онкологических заболеваний. По словам военного эксперта Константина Сивкова
, применение таких снарядов следует рассматривать как "грязное оружие": урановая пыль, оседающая на местности, радиоактивна, чрезвычайно токсична и не поддается дезактивации.
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