Володин рассказал о последствиях поставок боеприпасов с ураном Киеву
Володин: поставки Украине боеприпасов с ураном приведут к трагедии мирового масштаба
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Поставка Киеву боеприпасов с обедненным ураном ведет к трагедии мирового масштаба, США и их сателлиты делают все, чтобы "война до последнего украинца" перешла в "войну до последнего европейца", заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее Великобритания объявила о планах передать Украине вместе с танками Challenger снаряды с сердечником из обедненного урана.
"Это решение ведет к трагедии мирового масштаба, которая в первую очередь затронет европейские государства", — написал Володин в телеграм-канале.
При этом Володин выразил опасения по поводу возможности использования Киевом "грязной" бомбы в последующем или же вовсе "применение тактического ядерного оружия".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров <...> на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".