https://ria.ru/20230322/blinken-1859915701.html

Активистка прервала выступление Блинкена, призвав к переговорам с Россией

Активистка прервала выступление Блинкена, призвав к переговорам с Россией - РИА Новости, 22.03.2023

Активистка прервала выступление Блинкена, призвав к переговорам с Россией

Активистка прервала выступление госсекретаря США Энтони Блинкена в сенате, призвав его к мирным переговорам по Украине. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T22:53

2023-03-22T22:53

2023-03-22T23:46

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китай

большая двадцатка

владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости. Активистка прервала выступление госсекретаря США Энтони Блинкена в сенате, призвав его к мирным переговорам по Украине. Слушания с участием главы Госдепа должны были начаться, когда с задних рядов зала раздались выкрики женщины. Она высказывала претензии Блинкену за нежелание вести диалог с Россией, обвиняя его в том, что он не исполняет полномочия, доверенные ему американским народом. Активистка призывала Блинкена "быть дипломатом", работать над урегулированием конфликта на Украине и "прекратить прокси-войну, которая может привести США к мировому конфликту". В заседании объявили короткий перерыв, пока в ситуацию вмешивались сотрудники правоохранительных органов. Активистка Медея Бенджамин в лифте конгресса уже под конвоем пояснила, почему прервала выступление Блинкена. По ее словам, недавняя десятиминутная встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым была "пародией", а не переговорами. "Блинкен должен быть настоящим дипломатом, разговаривать с коллегами, решать проблемы, а не добавлять их", — сказала она.Видеозапись с репликами активистки распространила организация Code Pink, в которой она состоит. Она отметила, что решение проблемы Украины — не в бесконечной отправке оружия Западом, а в переговорах. Госдепу нужны настоящие дипломаты, а бюджет ведомства обсуждать нет смысла, пока оно является придатком Пентагона, подчеркнула Бенджамин.Двадцать четвертого февраля внешнеполитическое ведомство Китая опубликовало на своем сайте заявление по политическому урегулированию кризиса на Украине, содержащее 12 пунктов. Среди основных тезисов Пекина: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя китайскую инициативу, заявил, что Пекин не предложил основы для урегулирования ситуации, а изложил свои мысли. При этом в ноябре 2022 года он заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из десяти пунктов. Среди них: обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины.Кроме того, Зеленский указывал на необходимость предоставить Киеву международные гарантии безопасности и разработал проект соответствующего документа. Он также заявил, что Украина хочет добиться создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов.Россия неоднократно указывала на готовность к переговорам, однако украинские власти на законодательном уровне ввели на них запрет. Зеленский еще на саммите G20 в ноябре прошлого года сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что такие слова абсолютно подтверждают позицию Киева о нежелании начать диалог.

https://ria.ru/20230321/dialog-1859606646.html

https://ria.ru/20230322/ssha-1859741806.html

https://ria.ru/20230321/ukraina-1859517854.html

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