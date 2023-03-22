https://ria.ru/20230322/blinken-1859896162.html

Блинкен ушел от ответа на вопрос об ордере МУС на "арест" Путина

Блинкен ушел от ответа на вопрос об ордере МУС на "арест" Путина - РИА Новости, 22.03.2023

Блинкен ушел от ответа на вопрос об ордере МУС на "арест" Путина

Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя ордер Международного уголовного суда об "аресте" руководства РФ и возможность его реализовать, напомнил, что Штаты... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T20:10

2023-03-22T20:10

2023-03-22T20:13

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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя ордер Международного уголовного суда об "аресте" руководства РФ и возможность его реализовать, напомнил, что Штаты не являются участником МУС. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Россия не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. Сенатор-республиканец Линдси Грэм спросил Блинкена в ходе слушаний в комитете сената по ассигнованиям, реализует ли администрация ордер, если президент РФ прибудет в Вашингтон. "Я бы вас призвал арестовать его, если он приедет сюда", - добавил сенатор. При этом, на вопрос сенатора о том, будет ли администрация США призывать руководство европейский стран реализовать ордер в случае посещения российским лидером этих государств, Блинкен заявил, что "каждый участник суда должен исполнять свои обязательства". США отрицают решения и действия Международного уголовного суда в отношении своих граждан на законодательном уровне. "Акт о защите американских военнослужащих" был принят конгрессом, подписан президентом Джорджем Бушем в 2002 году и до сих пор действует. Норма уполномочивает администрацию "защищать" военных и должностных лиц от уголовного преследования со стороны МУС с использованием "любых необходимых и подходящих средств" для их освобождения. В 2017 году МУС пытался разобраться с разрозненными данными о преступлениях солдат коалиции в Афганистане. Бывший прокурор МУС Фату Бенсуда попросила судей выдать разрешение на расследование по делу о предполагаемых военных преступлениях, совершенных военными США, ЦРУ и службами безопасности Афганистана, и преступлениях против человечества, совершенных радикальным движением "Талибан"*. МУС поддержал этот запрос, дав разрешение. Это вызвало немедленную критику со стороны США. Майк Помпео, бывший тогда госсекретарем, называл суд "не заслуживающим доверия политическим институтом, маскирующимся под юридическое лицо". В итоге США в 2019 году ввели визовые ограничения против лиц, связанных с расследованиями МУС в отношении преступлений американских военных.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20230322/shizofreniya-1859650980.html

https://ria.ru/20230321/veto-1859328808.html

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в мире, сша, энтони блинкен, мария львова-белова, владимир путин, россия, международный уголовный суд