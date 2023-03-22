Блинкен ушел от ответа на вопрос об ордере МУС на "арест" Путина
Блинкен ушел от ответа на вопрос о реализации ордера МУС на "арест" Путина в США
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя ордер Международного уголовного суда об "аресте" руководства РФ и возможность его реализовать, напомнил, что Штаты не являются участником МУС.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Россия не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Сенатор-республиканец Линдси Грэм спросил Блинкена в ходе слушаний в комитете сената по ассигнованиям, реализует ли администрация ордер, если президент РФ прибудет в Вашингтон. "Я бы вас призвал арестовать его, если он приедет сюда", - добавил сенатор.
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"Мы не являемся участниками МУС", - ответил Блинкен, добавив, что у российского руководства пока нет планов приезжать в Штаты.
При этом, на вопрос сенатора о том, будет ли администрация США призывать руководство европейский стран реализовать ордер в случае посещения российским лидером этих государств, Блинкен заявил, что "каждый участник суда должен исполнять свои обязательства".
США отрицают решения и действия Международного уголовного суда в отношении своих граждан на законодательном уровне. "Акт о защите американских военнослужащих" был принят конгрессом, подписан президентом Джорджем Бушем в 2002 году и до сих пор действует. Норма уполномочивает администрацию "защищать" военных и должностных лиц от уголовного преследования со стороны МУС с использованием "любых необходимых и подходящих средств" для их освобождения.
В 2017 году МУС пытался разобраться с разрозненными данными о преступлениях солдат коалиции в Афганистане. Бывший прокурор МУС Фату Бенсуда попросила судей выдать разрешение на расследование по делу о предполагаемых военных преступлениях, совершенных военными США, ЦРУ и службами безопасности Афганистана, и преступлениях против человечества, совершенных радикальным движением "Талибан"*. МУС поддержал этот запрос, дав разрешение. Это вызвало немедленную критику со стороны США. Майк Помпео, бывший тогда госсекретарем, называл суд "не заслуживающим доверия политическим институтом, маскирующимся под юридическое лицо". В итоге США в 2019 году ввели визовые ограничения против лиц, связанных с расследованиями МУС в отношении преступлений американских военных.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность