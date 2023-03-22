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Блинкен ушел от ответа на вопрос об ордере МУС на "арест" Путина - РИА Новости, 22.03.2023
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20:10 22.03.2023 (обновлено: 20:13 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/blinken-1859896162.html
Блинкен ушел от ответа на вопрос об ордере МУС на "арест" Путина
Блинкен ушел от ответа на вопрос об ордере МУС на "арест" Путина - РИА Новости, 22.03.2023
Блинкен ушел от ответа на вопрос об ордере МУС на "арест" Путина
Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя ордер Международного уголовного суда об "аресте" руководства РФ и возможность его реализовать, напомнил, что Штаты... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T20:10
2023-03-22T20:13
в мире
сша
энтони блинкен
мария львова-белова
владимир путин
россия
международный уголовный суд
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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя ордер Международного уголовного суда об "аресте" руководства РФ и возможность его реализовать, напомнил, что Штаты не являются участником МУС. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Россия не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. Сенатор-республиканец Линдси Грэм спросил Блинкена в ходе слушаний в комитете сената по ассигнованиям, реализует ли администрация ордер, если президент РФ прибудет в Вашингтон. "Я бы вас призвал арестовать его, если он приедет сюда", - добавил сенатор. При этом, на вопрос сенатора о том, будет ли администрация США призывать руководство европейский стран реализовать ордер в случае посещения российским лидером этих государств, Блинкен заявил, что "каждый участник суда должен исполнять свои обязательства". США отрицают решения и действия Международного уголовного суда в отношении своих граждан на законодательном уровне. "Акт о защите американских военнослужащих" был принят конгрессом, подписан президентом Джорджем Бушем в 2002 году и до сих пор действует. Норма уполномочивает администрацию "защищать" военных и должностных лиц от уголовного преследования со стороны МУС с использованием "любых необходимых и подходящих средств" для их освобождения. В 2017 году МУС пытался разобраться с разрозненными данными о преступлениях солдат коалиции в Афганистане. Бывший прокурор МУС Фату Бенсуда попросила судей выдать разрешение на расследование по делу о предполагаемых военных преступлениях, совершенных военными США, ЦРУ и службами безопасности Афганистана, и преступлениях против человечества, совершенных радикальным движением "Талибан"*. МУС поддержал этот запрос, дав разрешение. Это вызвало немедленную критику со стороны США. Майк Помпео, бывший тогда госсекретарем, называл суд "не заслуживающим доверия политическим институтом, маскирующимся под юридическое лицо". В итоге США в 2019 году ввели визовые ограничения против лиц, связанных с расследованиями МУС в отношении преступлений американских военных.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20230322/shizofreniya-1859650980.html
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в мире, сша, энтони блинкен, мария львова-белова, владимир путин, россия, международный уголовный суд
В мире, США, Энтони Блинкен, Мария Львова-Белова, Владимир Путин, Россия, Международный уголовный суд
Блинкен ушел от ответа на вопрос об ордере МУС на "арест" Путина

Блинкен ушел от ответа на вопрос о реализации ордера МУС на "арест" Путина в США

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя ордер Международного уголовного суда об "аресте" руководства РФ и возможность его реализовать, напомнил, что Штаты не являются участником МУС.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Россия не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Здание Международного уголовного суда в Гааге - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
"Это нельзя терпеть". В Болгарии МУС обвинили в шизофренической русофобии
Вчера, 01:59
Сенатор-республиканец Линдси Грэм спросил Блинкена в ходе слушаний в комитете сената по ассигнованиям, реализует ли администрация ордер, если президент РФ прибудет в Вашингтон. "Я бы вас призвал арестовать его, если он приедет сюда", - добавил сенатор.
«
"Мы не являемся участниками МУС", - ответил Блинкен, добавив, что у российского руководства пока нет планов приезжать в Штаты.
При этом, на вопрос сенатора о том, будет ли администрация США призывать руководство европейский стран реализовать ордер в случае посещения российским лидером этих государств, Блинкен заявил, что "каждый участник суда должен исполнять свои обязательства".
Евросоюз - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
СМИ: Венгрия заблокировала заявление ЕС об ордере МУС на "арест" Путина
21 марта, 00:29
США отрицают решения и действия Международного уголовного суда в отношении своих граждан на законодательном уровне. "Акт о защите американских военнослужащих" был принят конгрессом, подписан президентом Джорджем Бушем в 2002 году и до сих пор действует. Норма уполномочивает администрацию "защищать" военных и должностных лиц от уголовного преследования со стороны МУС с использованием "любых необходимых и подходящих средств" для их освобождения.
В 2017 году МУС пытался разобраться с разрозненными данными о преступлениях солдат коалиции в Афганистане. Бывший прокурор МУС Фату Бенсуда попросила судей выдать разрешение на расследование по делу о предполагаемых военных преступлениях, совершенных военными США, ЦРУ и службами безопасности Афганистана, и преступлениях против человечества, совершенных радикальным движением "Талибан"*. МУС поддержал этот запрос, дав разрешение. Это вызвало немедленную критику со стороны США. Майк Помпео, бывший тогда госсекретарем, называл суд "не заслуживающим доверия политическим институтом, маскирующимся под юридическое лицо". В итоге США в 2019 году ввели визовые ограничения против лиц, связанных с расследованиями МУС в отношении преступлений американских военных.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Здание Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
СК объяснил, почему ордер МУС на "арест" Путина не имеет смысла
20 марта, 15:18
 
В миреСШАЭнтони БлинкенМария Львова-БеловаВладимир ПутинРоссияМеждународный уголовный суд
 
 
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