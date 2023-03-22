Рейтинг@Mail.ru
Грузинский бизнесмен рассказал, как ведет нефтяной бизнес с Россией - РИА Новости, 22.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:45 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/biznes-1859787494.html
Грузинский бизнесмен рассказал, как ведет нефтяной бизнес с Россией
Грузинский бизнесмен рассказал, как ведет нефтяной бизнес с Россией - РИА Новости, 22.03.2023
Грузинский бизнесмен рассказал, как ведет нефтяной бизнес с Россией
Владелец нефтяного бизнеса из Грузии Вано Бакрадзе рассказал РИА Новости, что не боится вести бизнес с Россией в условиях санкционного давления. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T14:45
2023-03-22T14:45
экономика
россия
москва
грузия
нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847076892_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3066e436b20b0feb27c29cdb49ea21ed.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Владелец нефтяного бизнеса из Грузии Вано Бакрадзе рассказал РИА Новости, что не боится вести бизнес с Россией в условиях санкционного давления. "Мы работаем давно с Азербайджаном, с Россией, Казахстаном, с Туркменистаном, давно работаем, из Европы очень мало завозов. Я думаю, лучше сейчас начинать развивать (отношения).. еще с Россией", - подчеркнул он. По словам бизнесмена, Грузии и России "надо начинать улучшать отношения в сфере экономики". Отвечая на вопрос о том, не боится ли он вести бизнес, в условиях санкционного давления, он сказал: "знаете что, я извиняюсь, я если бы боялся, я не был бы здесь, я не политик, я бизнесом занимаюсь, ищу дешевый, хороший продукт для моей страны". Вместе с тем он не стал отвечать на вопрос о том, какие встречи у него намечены в Москве, заявив "давайте обсудим потом". В среду в Москве проходит экономический форум "Россия и Грузия": перспективы развития экономических отношений между России и Грузией".
https://ria.ru/20230321/iran-1859344079.html
https://ria.ru/20230321/sanktsii-1859452481.html
россия
москва
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847076892_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_320999bb5e2e2e4fd2730e53682aed39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, москва, грузия, нефть
Экономика, Россия, Москва, Грузия, Нефть
Грузинский бизнесмен рассказал, как ведет нефтяной бизнес с Россией

Бизнесмен Бакрадзе: Грузии и России надо начинать улучшать отношения в сфере экономики

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкТоварные вагоны-цистерны для перевозки нефти на железнодорожной станции "Яничкино"
Товарные вагоны-цистерны для перевозки нефти на железнодорожной станции Яничкино - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Товарные вагоны-цистерны для перевозки нефти на железнодорожной станции "Яничкино". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Владелец нефтяного бизнеса из Грузии Вано Бакрадзе рассказал РИА Новости, что не боится вести бизнес с Россией в условиях санкционного давления.
"Мы работаем давно с Азербайджаном, с Россией, Казахстаном, с Туркменистаном, давно работаем, из Европы очень мало завозов. Я думаю, лучше сейчас начинать развивать (отношения).. еще с Россией", - подчеркнул он.
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Иран рассчитывает на "огромные объемы" свопов нефти и газа из России
21 марта, 06:06
По словам бизнесмена, Грузии и России "надо начинать улучшать отношения в сфере экономики".
Отвечая на вопрос о том, не боится ли он вести бизнес, в условиях санкционного давления, он сказал: "знаете что, я извиняюсь, я если бы боялся, я не был бы здесь, я не политик, я бизнесом занимаюсь, ищу дешевый, хороший продукт для моей страны".
Вместе с тем он не стал отвечать на вопрос о том, какие встречи у него намечены в Москве, заявив "давайте обсудим потом".
В среду в Москве проходит экономический форум "Россия и Грузия": перспективы развития экономических отношений между России и Грузией".
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
В ЕС призвали начать работу над 11-м пакетом антироссийских санкций
21 марта, 13:25
 
ЭкономикаРоссияМоскваГрузияНефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала