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Грузинский бизнесмен рассказал, как ведет нефтяной бизнес с Россией
Грузинский бизнесмен рассказал, как ведет нефтяной бизнес с Россией - РИА Новости, 22.03.2023
Грузинский бизнесмен рассказал, как ведет нефтяной бизнес с Россией
Владелец нефтяного бизнеса из Грузии Вано Бакрадзе рассказал РИА Новости, что не боится вести бизнес с Россией в условиях санкционного давления. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T14:45
2023-03-22T14:45
2023-03-22T14:45
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грузия
нефть
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Владелец нефтяного бизнеса из Грузии Вано Бакрадзе рассказал РИА Новости, что не боится вести бизнес с Россией в условиях санкционного давления. "Мы работаем давно с Азербайджаном, с Россией, Казахстаном, с Туркменистаном, давно работаем, из Европы очень мало завозов. Я думаю, лучше сейчас начинать развивать (отношения).. еще с Россией", - подчеркнул он. По словам бизнесмена, Грузии и России "надо начинать улучшать отношения в сфере экономики". Отвечая на вопрос о том, не боится ли он вести бизнес, в условиях санкционного давления, он сказал: "знаете что, я извиняюсь, я если бы боялся, я не был бы здесь, я не политик, я бизнесом занимаюсь, ищу дешевый, хороший продукт для моей страны". Вместе с тем он не стал отвечать на вопрос о том, какие встречи у него намечены в Москве, заявив "давайте обсудим потом". В среду в Москве проходит экономический форум "Россия и Грузия": перспективы развития экономических отношений между России и Грузией".
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экономика, россия, москва, грузия, нефть
Экономика, Россия, Москва, Грузия, Нефть
Грузинский бизнесмен рассказал, как ведет нефтяной бизнес с Россией
Бизнесмен Бакрадзе: Грузии и России надо начинать улучшать отношения в сфере экономики