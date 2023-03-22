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США готовы создавать и применять биооружие, заявил Косачев - РИА Новости, 22.03.2023
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12:16 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/biooruzhie-1859739989.html
США готовы создавать и применять биооружие, заявил Косачев
США готовы создавать и применять биооружие, заявил Косачев - РИА Новости, 22.03.2023
США готовы создавать и применять биооружие, заявил Косачев
Российская парламентская комиссия по биолабораториям США на Украине пришла к выводу, что США готовы производить и применять биооружие за пределами своей страны, РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T12:16
2023-03-22T12:16
сша
украина
константин косачев
совет федерации рф
в мире
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российская парламентская комиссия по биолабораториям США на Украине пришла к выводу, что США готовы производить и применять биооружие за пределами своей страны, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. "На основании всего сказанного, наша комиссия приходит к выводу &lt;...&gt;: США поддерживают и развивают способность создавать компоненты биологического оружия, и в случае необходимости производить и применять его за пределами национальной территории", - сказал он в ходе заседания комиссии.
https://ria.ru/20230322/ssha-1859719941.html
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сша, украина, константин косачев, совет федерации рф, в мире
США, Украина, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, В мире
США готовы создавать и применять биооружие, заявил Косачев

Косачев о выводах комиссии: США готовы создавать и применять биооружие за пределами страны

© AP Photo / Patrick SemanskyКостюмы биологической защиты в лаборатории США
Костюмы биологической защиты в лаборатории США - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Костюмы биологической защиты в лаборатории США. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российская парламентская комиссия по биолабораториям США на Украине пришла к выводу, что США готовы производить и применять биооружие за пределами своей страны, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
"На основании всего сказанного, наша комиссия приходит к выводу <...>: США поддерживают и развивают способность создавать компоненты биологического оружия, и в случае необходимости производить и применять его за пределами национальной территории", - сказал он в ходе заседания комиссии.
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