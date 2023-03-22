https://ria.ru/20230322/biooruzhie-1859739989.html

США готовы создавать и применять биооружие, заявил Косачев

США готовы создавать и применять биооружие, заявил Косачев - РИА Новости, 22.03.2023

США готовы создавать и применять биооружие, заявил Косачев

Российская парламентская комиссия по биолабораториям США на Украине пришла к выводу, что США готовы производить и применять биооружие за пределами своей страны, РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T12:16

2023-03-22T12:16

2023-03-22T12:16

сша

украина

константин косачев

совет федерации рф

в мире

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российская парламентская комиссия по биолабораториям США на Украине пришла к выводу, что США готовы производить и применять биооружие за пределами своей страны, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. "На основании всего сказанного, наша комиссия приходит к выводу <...>: США поддерживают и развивают способность создавать компоненты биологического оружия, и в случае необходимости производить и применять его за пределами национальной территории", - сказал он в ходе заседания комиссии.

https://ria.ru/20230322/ssha-1859719941.html

сша

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, украина, константин косачев, совет федерации рф, в мире