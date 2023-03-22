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Израильская армия сообщила о падении своего беспилотника в Сирии - РИА Новости, 22.03.2023
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21:55 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/bespilotnik-1859909037.html
Израильская армия сообщила о падении своего беспилотника в Сирии
Израильская армия сообщила о падении своего беспилотника в Сирии - РИА Новости, 22.03.2023
Израильская армия сообщила о падении своего беспилотника в Сирии
Беспилотник Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) упал на территории Сирии во время плановой операции, сообщила пресс-служба армии, отметив, что риска утечки информации РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T21:55
2023-03-22T21:55
в мире
сирия
израиль
армия обороны израиля
хамас
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мар - РИА Новости. Беспилотник Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) упал на территории Сирии во время плановой операции, сообщила пресс-служба армии, отметив, что риска утечки информации нет. "Беспилотник ЦАХАЛ упал на сирийской территории во время плановой операции. Опасения утечки информации нет, инцидент расследуется", - сообщила армейская пресс-служба в Twitter. Ранее в среду, ЦАХАЛ заявил о перехвате беспилотника, принадлежащего движению ХАМАС, над сектором Газа. Израиль регулярно проводит разведывательные операции с использованием БПЛА над территориями соседних стран.
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сирия
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в мире, сирия, израиль, армия обороны израиля, хамас
В мире, Сирия, Израиль, Армия обороны Израиля, Хамас
Израильская армия сообщила о падении своего беспилотника в Сирии

Армия Израиля сообщила о падении своего беспилотника в Сирии во время плановой операции

© Фото : IDF Spokesperson's UnitСолдаты армии Израиля на учениях
Солдаты армии Израиля на учениях - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© Фото : IDF Spokesperson's Unit
Солдаты армии Израиля на учениях. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мар - РИА Новости. Беспилотник Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) упал на территории Сирии во время плановой операции, сообщила пресс-служба армии, отметив, что риска утечки информации нет.
"Беспилотник ЦАХАЛ упал на сирийской территории во время плановой операции. Опасения утечки информации нет, инцидент расследуется", - сообщила армейская пресс-служба в Twitter.
Ранее в среду, ЦАХАЛ заявил о перехвате беспилотника, принадлежащего движению ХАМАС, над сектором Газа.
Израиль регулярно проводит разведывательные операции с использованием БПЛА над территориями соседних стран.
Квартал восточного Алеппо около трассы в аэропорт - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
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