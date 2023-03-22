https://ria.ru/20230322/bespilotnik-1859909037.html

Израильская армия сообщила о падении своего беспилотника в Сирии

Израильская армия сообщила о падении своего беспилотника в Сирии - РИА Новости, 22.03.2023

Израильская армия сообщила о падении своего беспилотника в Сирии

Беспилотник Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) упал на территории Сирии во время плановой операции, сообщила пресс-служба армии, отметив, что риска утечки информации РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T21:55

2023-03-22T21:55

2023-03-22T21:55

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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мар - РИА Новости. Беспилотник Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) упал на территории Сирии во время плановой операции, сообщила пресс-служба армии, отметив, что риска утечки информации нет. "Беспилотник ЦАХАЛ упал на сирийской территории во время плановой операции. Опасения утечки информации нет, инцидент расследуется", - сообщила армейская пресс-служба в Twitter. Ранее в среду, ЦАХАЛ заявил о перехвате беспилотника, принадлежащего движению ХАМАС, над сектором Газа. Израиль регулярно проводит разведывательные операции с использованием БПЛА над территориями соседних стран.

https://ria.ru/20230322/aleppo-1859662660.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сирия, израиль, армия обороны израиля, хамас