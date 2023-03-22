Рейтинг@Mail.ru
Черноморский флот отбил атаку морских беспилотников в Севастополе - РИА Новости, 22.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:14 22.03.2023 (обновлено: 09:53 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/bespilotnik-1859668206.html
Черноморский флот отбил атаку морских беспилотников в Севастополе
Черноморский флот отбил атаку морских беспилотников в Севастополе - РИА Новости, 22.03.2023
Черноморский флот отбил атаку морских беспилотников в Севастополе
Черноморский флот ранним утром успешно отбил атаку надводных беспилотников на севастопольскую бухту, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T08:14
2023-03-22T09:53
специальная военная операция на украине
севастополь
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156320/40/1563204015_0:29:3009:1722_1920x0_80_0_0_f37f546b8a5b60b8833e37ee449720ec.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар — РИА Новости. Черноморский флот ранним утром успешно отбил атаку надводных беспилотников на севастопольскую бухту, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.От взрывов беспилотников вылетели стекла в Доме Москвы на площади Нахимова у Графской пристани, а также в доме на улице Ленина, 2.Никто не пострадал.Украина с июля прошлого года периодически пытается с помощью беспилотников атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Большинство дронов сбивает система ПВО.В конце октября Киев попытался провести атаку воздушными и морскими беспилотниками, на внешнем рейде удалось уничтожить четыре объекта, еще три — на внутреннем. Незначительные повреждения получил тральщик "Иван Голубец".
https://ria.ru/20230321/ataka-1859419236.html
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156320/40/1563204015_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_ba4120565396b96e3539a3c19c74c2e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Происшествия
Черноморский флот отбил атаку морских беспилотников в Севастополе

Губернатор Севастополя Развожаев: Черноморский флот отбил атаку морских беспилотников

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Вид на город Севастополь. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар — РИА Новости. Черноморский флот ранним утром успешно отбил атаку надводных беспилотников на севастопольскую бухту, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
«
"В общей сложности к этому часу уничтожено три объекта. Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработало ПВО по воздушной цели. Военные корабли не пострадали", — говорится в публикации.
От взрывов беспилотников вылетели стекла в Доме Москвы на площади Нахимова у Графской пристани, а также в доме на улице Ленина, 2.
Никто не пострадал.
Украина с июля прошлого года периодически пытается с помощью беспилотников атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Большинство дронов сбивает система ПВО.
В конце октября Киев попытался провести атаку воздушными и морскими беспилотниками, на внешнем рейде удалось уничтожить четыре объекта, еще три — на внутреннем. Незначительные повреждения получил тральщик "Иван Голубец".
Крым. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
В Крыму назвали атаку украинских дронов чистым терроризмом
21 марта, 12:13
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала