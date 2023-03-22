https://ria.ru/20230322/bespilotnik-1859668206.html

Черноморский флот отбил атаку морских беспилотников в Севастополе

Черноморский флот отбил атаку морских беспилотников в Севастополе - РИА Новости, 22.03.2023

Черноморский флот отбил атаку морских беспилотников в Севастополе

Черноморский флот ранним утром успешно отбил атаку надводных беспилотников на севастопольскую бухту, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T08:14

2023-03-22T08:14

2023-03-22T09:53

специальная военная операция на украине

севастополь

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156320/40/1563204015_0:29:3009:1722_1920x0_80_0_0_f37f546b8a5b60b8833e37ee449720ec.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар — РИА Новости. Черноморский флот ранним утром успешно отбил атаку надводных беспилотников на севастопольскую бухту, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.От взрывов беспилотников вылетели стекла в Доме Москвы на площади Нахимова у Графской пристани, а также в доме на улице Ленина, 2.Никто не пострадал.Украина с июля прошлого года периодически пытается с помощью беспилотников атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Большинство дронов сбивает система ПВО.В конце октября Киев попытался провести атаку воздушными и морскими беспилотниками, на внешнем рейде удалось уничтожить четыре объекта, еще три — на внутреннем. Незначительные повреждения получил тральщик "Иван Голубец".

https://ria.ru/20230321/ataka-1859419236.html

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

севастополь, происшествия