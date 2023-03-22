Черноморский флот отбил атаку морских беспилотников в Севастополе
Губернатор Севастополя Развожаев: Черноморский флот отбил атаку морских беспилотников
Вид на город Севастополь. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар — РИА Новости. Черноморский флот ранним утром успешно отбил атаку надводных беспилотников на севастопольскую бухту, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
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"В общей сложности к этому часу уничтожено три объекта. Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработало ПВО по воздушной цели. Военные корабли не пострадали", — говорится в публикации.
От взрывов беспилотников вылетели стекла в Доме Москвы на площади Нахимова у Графской пристани, а также в доме на улице Ленина, 2.
Никто не пострадал.
Украина с июля прошлого года периодически пытается с помощью беспилотников атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Большинство дронов сбивает система ПВО.
В конце октября Киев попытался провести атаку воздушными и морскими беспилотниками, на внешнем рейде удалось уничтожить четыре объекта, еще три — на внутреннем. Незначительные повреждения получил тральщик "Иван Голубец".