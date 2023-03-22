Депутат Баженов прокомментировал приговор украинского суда
Депутат Баженов о приговоре украинского суда: горд стоять в одном списке с однопартийцами
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЧлен комитета Государственной Думы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Тимофей Баженов
Член комитета Государственной Думы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Тимофей Баженов . Архивное фото
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Один из получивших 15 лет колонии на Украине депутат Госдумы Тимофей Баженов заявил РИА Новости, что он горд стоять в этом списке плечом к плечу со своими товарищами по партии.
"Я не признаю государственность, легитимность и юрисдикцию судов фашистского режима бывшей Украинской ССР... Я горд в этом списке стоять плечом к плечу с моими товарищами по партии. Наше дело правое. Победа будет за нами. Пятнадцать лет не то что просидеть, на одной ноге простоять можно", - написал он в своем телеграм-канале.
Во вторник украинская генпрокуратура заявила, что 20 депутатов Госдумы заочно приговорены к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за "посягательство на территориальную целостность Украины". Сообщалось, что депутаты Госдумы 15 февраля 2022 года поддержали постановление об обращении к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик, а 22 февраля они проголосовали за ратификацию договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2022 года подписал указы о признании независимости и суверенитета ДНР и ЛНР.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.