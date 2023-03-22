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Депутат Баженов прокомментировал приговор украинского суда - РИА Новости, 22.03.2023
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12:29 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/bazhenov-1859742745.html
Депутат Баженов прокомментировал приговор украинского суда
Депутат Баженов прокомментировал приговор украинского суда - РИА Новости, 22.03.2023
Депутат Баженов прокомментировал приговор украинского суда
Один из получивших 15 лет колонии на Украине депутат Госдумы Тимофей Баженов заявил РИА Новости, что он горд стоять в этом списке плечом к плечу со своими... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T12:29
2023-03-22T12:29
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
владимир путин
тимофей баженов
госдума рф
политика
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Один из получивших 15 лет колонии на Украине депутат Госдумы Тимофей Баженов заявил РИА Новости, что он горд стоять в этом списке плечом к плечу со своими товарищами по партии. "Я не признаю государственность, легитимность и юрисдикцию судов фашистского режима бывшей Украинской ССР... Я горд в этом списке стоять плечом к плечу с моими товарищами по партии. Наше дело правое. Победа будет за нами. Пятнадцать лет не то что просидеть, на одной ноге простоять можно", - написал он в своем телеграм-канале. Во вторник украинская генпрокуратура заявила, что 20 депутатов Госдумы заочно приговорены к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за "посягательство на территориальную целостность Украины". Сообщалось, что депутаты Госдумы 15 февраля 2022 года поддержали постановление об обращении к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик, а 22 февраля они проголосовали за ратификацию договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2022 года подписал указы о признании независимости и суверенитета ДНР и ЛНР. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20230227/sanktsii-1854652031.html
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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир путин, тимофей баженов, госдума рф, политика
Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Тимофей Баженов, Госдума РФ, Политика
Депутат Баженов прокомментировал приговор украинского суда

Депутат Баженов о приговоре украинского суда: горд стоять в одном списке с однопартийцами

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЧлен комитета Государственной Думы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Тимофей Баженов
Член комитета Государственной Думы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Тимофей Баженов - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Член комитета Государственной Думы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Тимофей Баженов . Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Один из получивших 15 лет колонии на Украине депутат Госдумы Тимофей Баженов заявил РИА Новости, что он горд стоять в этом списке плечом к плечу со своими товарищами по партии.
"Я не признаю государственность, легитимность и юрисдикцию судов фашистского режима бывшей Украинской ССР... Я горд в этом списке стоять плечом к плечу с моими товарищами по партии. Наше дело правое. Победа будет за нами. Пятнадцать лет не то что просидеть, на одной ноге простоять можно", - написал он в своем телеграм-канале.
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Во вторник украинская генпрокуратура заявила, что 20 депутатов Госдумы заочно приговорены к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за "посягательство на территориальную целостность Украины". Сообщалось, что депутаты Госдумы 15 февраля 2022 года поддержали постановление об обращении к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик, а 22 февраля они проголосовали за ратификацию договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2022 года подписал указы о признании независимости и суверенитета ДНР и ЛНР.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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РоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинТимофей БаженовГосдума РФПолитика
 
 
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