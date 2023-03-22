https://ria.ru/20230322/bazhenov-1859742745.html

Депутат Баженов прокомментировал приговор украинского суда

Депутат Баженов прокомментировал приговор украинского суда - РИА Новости, 22.03.2023

Депутат Баженов прокомментировал приговор украинского суда

Один из получивших 15 лет колонии на Украине депутат Госдумы Тимофей Баженов заявил РИА Новости, что он горд стоять в этом списке плечом к плечу со своими... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T12:29

2023-03-22T12:29

2023-03-22T12:29

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

владимир путин

тимофей баженов

госдума рф

политика

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Один из получивших 15 лет колонии на Украине депутат Госдумы Тимофей Баженов заявил РИА Новости, что он горд стоять в этом списке плечом к плечу со своими товарищами по партии. "Я не признаю государственность, легитимность и юрисдикцию судов фашистского режима бывшей Украинской ССР... Я горд в этом списке стоять плечом к плечу с моими товарищами по партии. Наше дело правое. Победа будет за нами. Пятнадцать лет не то что просидеть, на одной ноге простоять можно", - написал он в своем телеграм-канале. Во вторник украинская генпрокуратура заявила, что 20 депутатов Госдумы заочно приговорены к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за "посягательство на территориальную целостность Украины". Сообщалось, что депутаты Госдумы 15 февраля 2022 года поддержали постановление об обращении к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик, а 22 февраля они проголосовали за ратификацию договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2022 года подписал указы о признании независимости и суверенитета ДНР и ЛНР. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20230227/sanktsii-1854652031.html

https://ria.ru/20230227/ombudsmen-1854524910.html

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Дарья Буймова

россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир путин, тимофей баженов, госдума рф, политика