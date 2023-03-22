https://ria.ru/20230322/bayden-1859812497.html

Байден знает, кто ответственен за подрыв "Северных потоков", заявил Херш

Байден знает, кто ответственен за подрыв "Северных потоков", заявил Херш - РИА Новости, 22.03.2023

Байден знает, кто ответственен за подрыв "Северных потоков", заявил Херш

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что президент США Джо Байден не поручал и не будет поручать разведывательному сообществу провести расследование... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T16:03

2023-03-22T16:03

2023-03-22T16:03

в мире

сша

джо байден

северный поток

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Американский журналист Сеймур Херш заявил, что президент США Джо Байден не поручал и не будет поручать разведывательному сообществу провести расследование подрыва "Северных потоков", поскольку "знает ответ". "По словам источника в разведывательном сообществе, президент этого не делал и не сделает. Почему нет? Потому что он знает ответ", - написал журналист в материале в своем аккаунте на платформе Substack. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности.

https://ria.ru/20230322/strakh-1859653346.html

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

в мире, сша, джо байден, северный поток, авария на "северных потоках"