https://ria.ru/20230322/bayden-1859812497.html
Байден знает, кто ответственен за подрыв "Северных потоков", заявил Херш
Байден знает, кто ответственен за подрыв "Северных потоков", заявил Херш - РИА Новости, 22.03.2023
Байден знает, кто ответственен за подрыв "Северных потоков", заявил Херш
Американский журналист Сеймур Херш заявил, что президент США Джо Байден не поручал и не будет поручать разведывательному сообществу провести расследование... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T16:03
2023-03-22T16:03
2023-03-22T16:03
в мире
сша
джо байден
северный поток
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Американский журналист Сеймур Херш заявил, что президент США Джо Байден не поручал и не будет поручать разведывательному сообществу провести расследование подрыва "Северных потоков", поскольку "знает ответ". "По словам источника в разведывательном сообществе, президент этого не делал и не сделает. Почему нет? Потому что он знает ответ", - написал журналист в материале в своем аккаунте на платформе Substack. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности.
https://ria.ru/20230322/strakh-1859653346.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, северный поток, авария на "северных потоках"
В мире, США, Джо Байден, Северный поток, Авария на "Северных потоках"
Байден знает, кто ответственен за подрыв "Северных потоков", заявил Херш
Херш: Байден не поручал расследовать подрыв "Северных потоков", так как знает ответ
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Американский журналист Сеймур Херш заявил, что президент США Джо Байден не поручал и не будет поручать разведывательному сообществу провести расследование подрыва "Северных потоков", поскольку "знает ответ".
"По словам источника в разведывательном сообществе, президент этого не делал и не сделает. Почему нет? Потому что он знает ответ", - написал журналист в материале в своем аккаунте на платформе Substack.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности.
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