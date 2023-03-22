https://ria.ru/20230322/bankir-1859801953.html

Экс-банкир Lehman Brothers: еще 50 американских банков могут рухнуть

Экс-банкир Lehman Brothers: еще 50 американских банков могут рухнуть - РИА Новости, 22.03.2023

Экс-банкир Lehman Brothers: еще 50 американских банков могут рухнуть

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T15:34

2023-03-22T15:34

2023-03-22T15:51

федеральная резервная система сша

lehman brothers

lvmh

банкротство silicon valley bank

сша

европа

россия

экономика

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Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Но еще 50 банков в США могут обанкротиться до того, как власти решат структурную проблему, рассказал в интервью РИА Новости бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд.– Вызывает ли банкротство Silicon Valley Bank у вас какие-то серьезные опасения? Находимся ли мы на пороге очередного финансового кризиса?– Происходит утрата доверия в системе со стороны инвесторов, которые переживают потери из-за банков США и Европы. Эта утрата компетентности создает серую зону, скажем, в последующий месяц или два, типичным будет резкое сокращение экономической активности, ВВП, рабочих мест. Сокращение рабочих мест, вероятнее всего, будет увеличиваться резкими темпами. Мы все это видели во время кредитно-сберегательного кризиса конца 80-х – начала 90-х. Так что ФРС, пытаясь потушить пожар инфляции, по сути разжигает еще один пожар.– Нынешний кризис ограничивает кредитование, ожидаете ли вы, что это неизбежно погрузит США или весь мир в рецессию в скором будущем? И если да, то как скоро это произойдет?– Происходит утрата доверия, финансовые условия ухудшаются, поэтому оказываются задеты потребители. Хорошая новость состоит в том, что потребители с высоким уровнем дохода, средний класс, например, находятся в крайне сильном положении. Потребители с низким уровнем дохода сильно пострадали, но у потребителей высокого уровня есть избыточных сбережений на 1,3 триллиона долларов. А если вы сравните показатели LVMH, то есть Louis Vuitton, Tiffany’s с, например, Big Lots или Target (масс-маркет ритейлеры в США – ред.), то увидите, что в высоком ценовом сегменте был потребительский бум. Посмотрите на United Airlines против Jet Blue (авиакомпания-дискаунтер – ред.), например. Там был потребительский бум в высоком ценовом сегменте. И все это происходит в процессе нанесения (экономического – ред.) ущерба, который стремительно нарастет. Вероятность рецессии сейчас, по моему мнению, является бесспорной.– Вы ожидаете банкротства других американских банков? Придется ли регуляторам усилить свое вмешательство, чтобы сдержать этот процесс?– Да, потому что это прямо после финансового кризиса, и все это восходит к Lehman. То есть, Lehman обанкротился, и это привело к этой системе, в которой некоторые банки слишком большие, чтобы лопнуть, а теперь резкое изменение процентной ставки для региональных банков приводит к тому, что сотни миллиардов долларов уходят из региональных банков в крупные, а затем в казначейские облигации, потому что вы можете получить почти 5% на шестимесячную облигацию. Поэтому зачем вам класть деньги в региональный банк и рисковать? Эти две вещи истощают банки. Еще 50 банков могут рухнуть до тех пор, пока они не решат структурную проблему. Политики, вероятнее всего, будут вынуждены каким-то образом ввести куда большее удержание (оттока вкладов со счетов банков – ред.), значительно превышающее депозиты в 250 тысяч долларов.– Какие мировые финансовые центры коллапс Silicon Valley Bank заденет сильнее всего?– Мы уже видим наличие кредитов для компаний с задолженностями, высокодоходные облигации. Мы видим довольно резкий спад условий кредитования, и поэтому акции подпрыгивают, они всегда так делают при ответных мерах. В Европе были масштабные ответные меры, поэтому европейские банки резко подпрыгнули из-за крупного слияния между Credit Suisse и UBS. Нужно, чтобы это массовое стремление продавать ослабло в плане акций.– Как вы думаете, Россия и Китай устоят перед этим банковским кризисом?– Пожалуй, да. Они выиграют от того, что являются странами с твердыми активами. Как вы понимаете, они выигрывают от высоких цен на золото. Нефть России не поможет… А Китай очень уязвим перед европейской экономикой и американским потребителем.– Ожидаете ли вы, что ФРС замедлит повышение процентной ставки?– Они как будто курят в сарае с динамитом. Десять дней назад Пауэлл на Капитолийском холме говорил нам, что банковская система в порядке… Он либо лгал, либо не понял, что он делает.– Чего вы ожидаете в дальнейшем?– ФРС, вероятно, сократит ставки на 100 базисных пунктов до конца этого года.– Сколько денег придется потратить правительству США, чтобы стабилизировать нынешний банковский кризис?– Это все обернется триллионами, по крайней мере, двумя триллионами долларов.

https://ria.ru/20230317/bankrotstvo-1858652729.html

https://ria.ru/20230321/bank-1859393923.html

https://ria.ru/20230320/bank-1859039149.html

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Алёна Пава

федеральная резервная система сша, lehman brothers , lvmh, банкротство silicon valley bank, сша, европа, россия, экономика, интервью