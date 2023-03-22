https://ria.ru/20230322/bank-1859912635.html

Глава ФРС назвал причины краха банка SVB

Глава ФРС назвал причины краха банка SVB - РИА Новости, 22.03.2023

Глава ФРС назвал причины краха банка SVB

Крах американского банка Silicon Valley Bank (SVB) вызван неспособностью руководства компании управлять рисками, а не слабостями в банковской системе США,... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T22:22

2023-03-22T22:22

2023-03-22T22:22

экономика

сша

джером пауэлл

федеральная резервная система сша

калифорния

silicon valley bank

банкротство silicon valley bank

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ВАШИНГТОН, 22 мар – РИА новости. Крах американского банка Silicon Valley Bank (SVB) вызван неспособностью руководства компании управлять рисками, а не слабостями в банковской системе США, заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл. "Руководство Silicon Valley Bank не смогло… справиться с управлением рисками. Это не слабости банковской системы", - сообщил он журналистам. Пауэлл добавил, что банкротство SVB показывает необходимость усиления контроля и надзора в банковском секторе США. Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Все застрахованные депозиты были переведены из SVB в отдельно созданную структуру - Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков, также было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate.

https://ria.ru/20230318/banki-1858703529.html

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

экономика, сша, джером пауэлл, федеральная резервная система сша, калифорния, silicon valley bank, банкротство silicon valley bank