https://ria.ru/20230322/bank-1859912635.html
Глава ФРС назвал причины краха банка SVB
Глава ФРС назвал причины краха банка SVB - РИА Новости, 22.03.2023
Глава ФРС назвал причины краха банка SVB
Крах американского банка Silicon Valley Bank (SVB) вызван неспособностью руководства компании управлять рисками, а не слабостями в банковской системе США,... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T22:22
2023-03-22T22:22
2023-03-22T22:22
экономика
сша
джером пауэлл
федеральная резервная система сша
калифорния
silicon valley bank
банкротство silicon valley bank
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ВАШИНГТОН, 22 мар – РИА новости. Крах американского банка Silicon Valley Bank (SVB) вызван неспособностью руководства компании управлять рисками, а не слабостями в банковской системе США, заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл. "Руководство Silicon Valley Bank не смогло… справиться с управлением рисками. Это не слабости банковской системы", - сообщил он журналистам. Пауэлл добавил, что банкротство SVB показывает необходимость усиления контроля и надзора в банковском секторе США. Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Все застрахованные депозиты были переведены из SVB в отдельно созданную структуру - Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков, также было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate.
https://ria.ru/20230318/banki-1858703529.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, джером пауэлл, федеральная резервная система сша, калифорния, silicon valley bank, банкротство silicon valley bank
Экономика, США, Джером Пауэлл, Федеральная резервная система США, Калифорния, Silicon Valley Bank, Банкротство Silicon Valley Bank
Глава ФРС назвал причины краха банка SVB
Глава ФРС Пауэлл объяснил крах банка SVB неумением руководства компании управлять рисками