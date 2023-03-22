https://ria.ru/20230322/bank-1859723512.html

Райффайзенбанк повысит минимальную сумму валютных переводов для юрлиц

Райффайзенбанк повысит минимальную сумму валютных переводов для юрлиц - РИА Новости, 22.03.2023

Райффайзенбанк повысит минимальную сумму валютных переводов для юрлиц

Райффайзенбанк из-за усиления требований к процедурам проверки и проведения платежей со стороны банков-корреспондентов с 3 апреля повышает минимальную сумму... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T11:37

2023-03-22T11:37

2023-03-22T11:37

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райффайзенбанк

россия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Райффайзенбанк из-за усиления требований к процедурам проверки и проведения платежей со стороны банков-корреспондентов с 3 апреля повышает минимальную сумму переводов для юрлиц в долларах, евро и юанях, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. "С 3 апреля 2023 года минимальная сумма исходящего платежа в долларах США, евро и юанях для клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, составит 50 тысяч долларов США, 50 тысяч евро и 100 тысяч китайских юаней", - сообщили в банке. "Решение вызвано усилением требований к процедурам проверки и проведения платежей на стороне банков-корреспондентов, осуществляющих расчеты в этой валюте", - пояснили в кредитной организации. До этого минимальная сумма исходящего платежа в долларах для юрлиц, ИП и лиц, занимающихся частной практикой, составляла 15 тысяч долларов. В своем февральском сообщении банк отмечал, что платежи на суммы выше этого порога, а также расчеты в других валютах проводятся без ограничений по сумме.

https://ria.ru/20230322/ssha-1859659658.html

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экономика, райффайзенбанк, россия