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На Бали отмечают Новый год - РИА Новости, 22.03.2023
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Туризм
 
16:08 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/bali-1859381488.html
На Бали отмечают Новый год
На Бали отмечают Новый год - РИА Новости, 22.03.2023
На Бали отмечают Новый год
В Индонезии есть традиция встречать Новый год по балийскому календарю – религиозный праздник Ньепи, этот день выпал на 22 марта, на острове ожидаются серьезные... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T16:08
2023-03-22T16:08
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отдых на море
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В Индонезии есть традиция встречать Новый год по балийскому календарю – религиозный праздник Ньепи, этот день выпал на 22 марта, на острове ожидаются серьезные ограничения, сообщает TourDom.ru.Как рассказала Ирина Юрина, эксперт компании ITM Group, в 6 часов утра 22 марта ровно на сутки на Бали наступает период молчания и бездействия. Религиозные адепты соблюдают несколько правил, которые частично вынуждены поддерживать и иностранцы. Среди них прекращение работы, остановка движения транспорта, отказ от развлечений и никаких разговоров на улицах. Поэтому одно из названий праздника - День тишины."Международный аэропорт Бали закроется, – прокомментировала представитель туроператора. – Ни один самолет не приземлится и не взлетит. Все магазины, рестораны и кафе не будут работать. По острову смогут передвигаться только машины скорой помощи". По ее словам, больницы останутся открытыми для экстренных случаев.Надо быть готовым к тому, что персонал отеля предоставит гостям только базовые услуги, даже бассейны окажутся недоступными. Все окна будут плотно задрапированы шторами или закрыты ставнями. Никакие мероприятия на день Ньепи планировать не стоит. За выполнением правил строго следят.Сегодня же пройдет яркий карнавал с куклами-монстрами. Праздник состоится как на Бали, так и в других провинциях. На следующее утро после Ньепи все побережье будет усыпано местными жителями, они взрывают петарды и запускают фейерверки.
https://ria.ru/20230320/indoneziya-1859064517.html
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Бали, Индонезия, Отдых на море
На Бали отмечают Новый год

В Индонезии 22 марта отмечают Новый год по балийскому календарю, туристов ждут ограничения

© iStock.com / DKartПляж Нуса-Дуа на Бали
Пляж Нуса-Дуа на Бали - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© iStock.com / DKart
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В Индонезии есть традиция встречать Новый год по балийскому календарю – религиозный праздник Ньепи, этот день выпал на 22 марта, на острове ожидаются серьезные ограничения, сообщает TourDom.ru.
Как рассказала Ирина Юрина, эксперт компании ITM Group, в 6 часов утра 22 марта ровно на сутки на Бали наступает период молчания и бездействия. Религиозные адепты соблюдают несколько правил, которые частично вынуждены поддерживать и иностранцы. Среди них прекращение работы, остановка движения транспорта, отказ от развлечений и никаких разговоров на улицах. Поэтому одно из названий праздника - День тишины.
"Международный аэропорт Бали закроется, – прокомментировала представитель туроператора. – Ни один самолет не приземлится и не взлетит. Все магазины, рестораны и кафе не будут работать. По острову смогут передвигаться только машины скорой помощи". По ее словам, больницы останутся открытыми для экстренных случаев.
Надо быть готовым к тому, что персонал отеля предоставит гостям только базовые услуги, даже бассейны окажутся недоступными. Все окна будут плотно задрапированы шторами или закрыты ставнями. Никакие мероприятия на день Ньепи планировать не стоит. За выполнением правил строго следят.
Сегодня же пройдет яркий карнавал с куклами-монстрами. Праздник состоится как на Бали, так и в других провинциях. На следующее утро после Ньепи все побережье будет усыпано местными жителями, они взрывают петарды и запускают фейерверки.
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