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В водах Таиланда столкнулись танкер и судно, двое погибли

В водах Таиланда столкнулись танкер и судно, двое погибли - РИА Новости, 22.03.2023

В водах Таиланда столкнулись танкер и судно, двое погибли

Рыбацкое судно и нефтяной танкер столкнулись недалеко от острова Самуи в Таиланде, трое рыбаков были спасены, двое погибли, сообщает тайский портал Thaiger. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T10:39

2023-03-22T10:39

2023-03-22T10:39

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Рыбацкое судно и нефтяной танкер столкнулись недалеко от острова Самуи в Таиланде, трое рыбаков были спасены, двое погибли, сообщает тайский портал Thaiger. Столкновение произошло примерно в 70 километрах от побережья острова Самуи. Экипаж нефтяного танкера смог спасти троих рыбаков, двое утонули. Погибшие были идентифицированы как 62-летний таиландец по имени Маноп Вантоне и 50-летний лаосец по имени Прайван Удом. По данным портала, тело Прайвана было найдено в море недалеко от лодки, поиски тела Манопа продолжаются. Причина столкновения еще не озвучена, властями будет проведено дополнительное расследование.

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в мире, таиланд