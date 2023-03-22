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В водах Таиланда столкнулись танкер и судно, двое погибли
В водах Таиланда столкнулись танкер и судно, двое погибли - РИА Новости, 22.03.2023
В водах Таиланда столкнулись танкер и судно, двое погибли
Рыбацкое судно и нефтяной танкер столкнулись недалеко от острова Самуи в Таиланде, трое рыбаков были спасены, двое погибли, сообщает тайский портал Thaiger. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T10:39
2023-03-22T10:39
2023-03-22T10:39
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таиланд
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Рыбацкое судно и нефтяной танкер столкнулись недалеко от острова Самуи в Таиланде, трое рыбаков были спасены, двое погибли, сообщает тайский портал Thaiger. Столкновение произошло примерно в 70 километрах от побережья острова Самуи. Экипаж нефтяного танкера смог спасти троих рыбаков, двое утонули. Погибшие были идентифицированы как 62-летний таиландец по имени Маноп Вантоне и 50-летний лаосец по имени Прайван Удом. По данным портала, тело Прайвана было найдено в море недалеко от лодки, поиски тела Манопа продолжаются. Причина столкновения еще не озвучена, властями будет проведено дополнительное расследование.
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в мире, таиланд
В водах Таиланда столкнулись танкер и судно, двое погибли
В водах Таиланда столкнулись рыбацкое судно и нефтяной танкер, два человека погибли