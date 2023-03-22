https://ria.ru/20230322/ataka-1859743494.html
Аэропорт Алеппо приостановил работу из-за последствий израильской атаки
Аэропорт Алеппо приостановил работу из-за последствий израильской атаки - РИА Новости, 22.03.2023
Аэропорт Алеппо приостановил работу из-за последствий израильской атаки
Международный аэропорт Алеппо приостановил работу из-за ущерба, нанесенного израильской ракетной атакой в среду утром, сообщает министерство транспорта Сирии. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T12:30
2023-03-22T12:30
2023-03-22T12:51
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сирия
средиземное море
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КАИР, 21 мар - РИА Новости. Международный аэропорт Алеппо приостановил работу из-за ущерба, нанесенного израильской ракетной атакой в среду утром, сообщает министерство транспорта Сирии.Ранее минобороны Сирии заявило, что израильские самолеты нанесли ракетный удар в районе международного аэропорта Алеппо. Атака была со стороны Средиземного моря.Согласно заявлению, атака привела к тому, что был нанесен ущерб взлетно-посадочной полосе и навигационному оборудованию."В результате аэропорт вышел из строя до окончания ремонтных работ", - говорится в заявлении министерства в Telegram.Отмечается, что все рейсы были перенаправлены из Алеппо в аэропорты Дамаска и Латакии.
https://ria.ru/20230321/suverenitet-1859593737.html
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в мире, алеппо, сирия, средиземное море
В мире, Алеппо, Сирия, Средиземное море
Аэропорт Алеппо приостановил работу из-за последствий израильской атаки
Минтранс Сирии: аэропорт Алеппо приостановил работу из-за последствий израильского удара