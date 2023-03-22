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В Госдуме назвали атаку дронов на Севастополь частью психологической войны - РИА Новости, 22.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:32 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/ataka-1859681988.html
В Госдуме назвали атаку дронов на Севастополь частью психологической войны
В Госдуме назвали атаку дронов на Севастополь частью психологической войны - РИА Новости, 22.03.2023
В Госдуме назвали атаку дронов на Севастополь частью психологической войны
Депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал атаку украинских беспилотников на Севастополь частью информационно-психологической войны, отметив сплоченность жителей... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T09:32
2023-03-22T09:32
специальная военная операция на украине
севастополь
россия
михаил развожаев
дмитрий белик
госдума рф
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал атаку украинских беспилотников на Севастополь частью информационно-психологической войны, отметив сплоченность жителей города и его готовность отражать подобную агрессию. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил, что утром в среду Черноморский флот отбил атаку надводных беспилотников, также система ПВО отработала по воздушной цели. Военные корабли и люди не пострадали. По его словам, на Западе, видимо, плохо знают о характере и боевом духе севастопольцев. "Видимо, две обороны Севастополя Запад ничему не научили. Чем больше севастопольцам угрожают, тем сильнее они сжимают в руках оружие, но почему-то Запад мыслит шаблонами по себе. Я думаю, что атака на город была продумана не вчера, а заранее, но, видимо, что-то помешало ее устроить на годовщину воссоединения Крыма с Россией. Впрочем, мы и тогда и сейчас были готовы к отражениям с моря и воздуха, и сегодняшний день это Западу продемонстрировал", - подчеркнул Белик.
https://ria.ru/20230322/bolton-1859655994.html
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севастополь, россия, михаил развожаев, дмитрий белик, госдума рф, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Россия, Михаил Развожаев, Дмитрий Белик, Госдума РФ, Происшествия
В Госдуме назвали атаку дронов на Севастополь частью психологической войны

Депутат ГД Белик назвал атаку дронов на Севастополь частью психологической войны

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал атаку украинских беспилотников на Севастополь частью информационно-психологической войны, отметив сплоченность жителей города и его готовность отражать подобную агрессию.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил, что утром в среду Черноморский флот отбил атаку надводных беспилотников, также система ПВО отработала по воздушной цели. Военные корабли и люди не пострадали.
«
"Это часть информационно-психологической войны, на которую у Украины не хватит ни ума, ни средств, но на которую очень сильно надеется Запад, чтобы запугать местное население, максимально создать ощущение угрозы в надежде на то, что Севастополь выйдет с поднятыми руками", - заявил Белик РИА Новости.
По его словам, на Западе, видимо, плохо знают о характере и боевом духе севастопольцев.
"Видимо, две обороны Севастополя Запад ничему не научили. Чем больше севастопольцам угрожают, тем сильнее они сжимают в руках оружие, но почему-то Запад мыслит шаблонами по себе. Я думаю, что атака на город была продумана не вчера, а заранее, но, видимо, что-то помешало ее устроить на годовщину воссоединения Крыма с Россией. Впрочем, мы и тогда и сейчас были готовы к отражениям с моря и воздуха, и сегодняшний день это Западу продемонстрировал", - подчеркнул Белик.
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольРоссияМихаил РазвожаевДмитрий БеликГосдума РФПроисшествия
 
 
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