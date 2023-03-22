https://ria.ru/20230322/ataka-1859681988.html

В Госдуме назвали атаку дронов на Севастополь частью психологической войны

В Госдуме назвали атаку дронов на Севастополь частью психологической войны - РИА Новости, 22.03.2023

В Госдуме назвали атаку дронов на Севастополь частью психологической войны

Депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал атаку украинских беспилотников на Севастополь частью информационно-психологической войны, отметив сплоченность жителей... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T09:32

2023-03-22T09:32

2023-03-22T09:32

специальная военная операция на украине

севастополь

россия

михаил развожаев

дмитрий белик

госдума рф

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал атаку украинских беспилотников на Севастополь частью информационно-психологической войны, отметив сплоченность жителей города и его готовность отражать подобную агрессию. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил, что утром в среду Черноморский флот отбил атаку надводных беспилотников, также система ПВО отработала по воздушной цели. Военные корабли и люди не пострадали. По его словам, на Западе, видимо, плохо знают о характере и боевом духе севастопольцев. "Видимо, две обороны Севастополя Запад ничему не научили. Чем больше севастопольцам угрожают, тем сильнее они сжимают в руках оружие, но почему-то Запад мыслит шаблонами по себе. Я думаю, что атака на город была продумана не вчера, а заранее, но, видимо, что-то помешало ее устроить на годовщину воссоединения Крыма с Россией. Впрочем, мы и тогда и сейчас были готовы к отражениям с моря и воздуха, и сегодняшний день это Западу продемонстрировал", - подчеркнул Белик.

https://ria.ru/20230322/bolton-1859655994.html

севастополь

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Варвара Скокшина

севастополь, россия, михаил развожаев, дмитрий белик, госдума рф, происшествия